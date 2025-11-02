Minuto30
  Bajas clave en Nacional: Una roja directa y dos lesiones hacen replantear la semifinal verde

    Bajas clave en Nacional: Una roja directa y dos lesiones hacen replantear la semifinal verde

    • Bajas clave en Nacional: Una roja directa y dos lesiones hacen replantear la semifinal verde

    Resumen: La expulsión de Cardona se dio tras una fuerte acción: al recibir el balón y ser marcado por Michael Barrios del Once Caldas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La noche de este domingo 2 de noviembre, Atlético Nacional enfrenta al América de Cali por la semifinal de ida de la Copa BetPlay, pero lo hará con bajas sensibles, incluyendo una ausencia crucial por sanción disciplinaria.

    Edwin Cardona, la baja más sensible por cuenta de un codazo

    La ausencia más significativa es la del capitán Edwin Cardona, quien no podrá estar en el clásico. Cardona fue sancionado con dos fechas de suspensión y una multa económica tras recibir tarjeta roja por conducta violenta en los cuartos de final de la Copa BetPlay contra Once Caldas.

    La expulsión de Cardona se dio tras una fuerte acción: al recibir el balón y ser marcado por Michael Barrios del Once Caldas, el jugador abrió los brazos e impactó con un codazo el rostro del extremo rival. El árbitro Diego Ulloa no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.

    Las bajas por lesión que ya se recuperan:

    A esta importante baja por sanción se suman las ausencias por lesión. Sin embargo, el equipo celebra que Juan José Arias y Juan Manuel Zapata ya están en entrenamientos controlados, pues superaron sus respectivas lesiones y pronto podrán reintegrarse a la competencia.

    El técnico Diego Arias deberá replantear el once inicial sin Cardona, buscando asegurar una ventaja en el Atanasio Girardot antes del partido de vuelta.

    Lea también: Regresa Haydar a los convocados de Nacional: Acá la lista

    Aquí más Noticias de Atlético Nacional

