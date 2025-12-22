El DIM ya se mueve en el mercado de fichajes ante la inminente salida de su guardameta Washington Aguerre.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

El portero poderoso parece tener todo acordado para regresar a Peñarol de Uruguay, el equipo de sus amores.

Ante este panorama, la dirigencia del “Poderoso” ha centrado su atención en un compatriota de Aguerre: Salvador Ichazo.

El experimentado portero uruguayo de 33 años es el nombre principal que maneja el club para custodiar el arco en la próxima temporada.

Ichazo viene de defender los colores del Deportivo Pereira, y aunque su rendimiento en el último semestre fue irregular, cuenta con una trayectoria importante que seduce al equipo antioqueño.

Su perfil encaja en la búsqueda de un arquero con liderazgo y recorrido internacional, factores clave para los retos que enfrentará el DIM.

El DIM ya tiene elegido para heredar los guantes de Washington Aguerre en caso de que se vaya

A pesar de que su salida del conjunto “Matecaña” se da tras un torneo discreto, el jugador ve en el Medellín una oportunidad de oro para consolidarse nuevamente en el fútbol colombiano.

No obstante, los números recientes de Ichazo deben analizarse con cautela. Si bien las estadísticas de su último semestre no son las más brillantes, expertos señalan que el rendimiento del uruguayo se vio condicionado por la crisis deportiva y los problemas internos que atravesó el Pereira en las jornadas finales.

Por ello, el cuerpo técnico del Medellín confía en que, bajo un sistema defensivo más sólido, el guardameta pueda recuperar su mejor versión y llenar el vacío que dejaría la partida de Aguerre.

Por ahora, ni el jugador ni el club han hecho referencia alguna sobre esta posible contratación.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín