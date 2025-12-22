El DIM ya tiene elegido para heredar los guantes de Washington Aguerre en caso de que se vaya

Minuto30
    El DIM busca fichar un uruguayo como reemplazo de Washington Aguerre en caso de que se vaya. Foto: DIM
    Resumen: Ante la inminente salida de Washington Aguerre, quien regresaría al Peñarol de Uruguay, el Independiente Medellín ya gestiona la contratación de su compatriota Salvador Ichazo como relevo en el arco. A pesar de venir de un semestre irregular con el Deportivo Pereira, el portero de 33 años es la principal opción de la dirigencia debido a su experiencia y liderazgo internacional. El cuerpo técnico del "Poderoso" confía en que, dentro de un esquema defensivo más estable, Ichazo pueda recuperar su mejor nivel y consolidarse como una pieza clave para los retos de la próxima temporada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El DIM ya se mueve en el mercado de fichajes ante la inminente salida de su guardameta Washington Aguerre.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    El portero poderoso parece tener todo acordado para regresar a Peñarol de Uruguay, el equipo de sus amores.

    Ante este panorama, la dirigencia del “Poderoso” ha centrado su atención en un compatriota de Aguerre: Salvador Ichazo.

    El experimentado portero uruguayo de 33 años es el nombre principal que maneja el club para custodiar el arco en la próxima temporada.

    Ichazo viene de defender los colores del Deportivo Pereira, y aunque su rendimiento en el último semestre fue irregular, cuenta con una trayectoria importante que seduce al equipo antioqueño.

    Su perfil encaja en la búsqueda de un arquero con liderazgo y recorrido internacional, factores clave para los retos que enfrentará el DIM.

    A pesar de que su salida del conjunto “Matecaña” se da tras un torneo discreto, el jugador ve en el Medellín una oportunidad de oro para consolidarse nuevamente en el fútbol colombiano.

    No obstante, los números recientes de Ichazo deben analizarse con cautela. Si bien las estadísticas de su último semestre no son las más brillantes, expertos señalan que el rendimiento del uruguayo se vio condicionado por la crisis deportiva y los problemas internos que atravesó el Pereira en las jornadas finales.

    Por ello, el cuerpo técnico del Medellín confía en que, bajo un sistema defensivo más sólido, el guardameta pueda recuperar su mejor versión y llenar el vacío que dejaría la partida de Aguerre.

    Por ahora, ni el jugador ni el club han hecho referencia alguna sobre esta posible contratación.

    ¿Adiós al motor del mediocampo? Jaime Alvarado dejaría el DIM

    ¿Nuevo Poderoso? Revelan en nombre de unos de los primeros refuerzos del DIM

    El DIM se jugará su futuro en la Libertadores 2026 ante un rival uruguayo

    ¡El rojo quiere ganarle otro título al verde! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

