Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Secretaría de Cultura de Bello reactiva las noches de cine gratuito en la terraza de la Biblioteca Marco Fidel Suárez.

¡Planazo gratis y con crispetas! Vuelven las noches de cine bajo las estrellas en Bello

Bello anunció el regreso oficial de las funciones de «Cine en la Terraza», una iniciativa liderada por la Secretaría de Cultura que busca transformar los espacios públicos y propiciar el encuentro ciudadano alrededor del séptimo arte.

La cita está programada para todos los miércoles del mes a partir de las 6:00 p.m., ofreciendo una experiencia al aire libre totalmente gratuita para todas las familias bellanitas.

El escenario escogido para este despliegue de recreación es la terraza de la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez, un mirador estratégico que ofrece una panorámica excepcional de la ciudad bajo las estrellas.

Para este mes de mayo de 2026, la Red de Bibliotecas enfocó la programación en la temática de los museos, rindiendo un homenaje directo al Día Internacional del Museo.

Los organizadores del evento confirmaron que, además del acceso libre a las proyecciones, los asistentes recibirán crispetas gratis, consolidando este espacio como un eje de sano esparcimiento frente a las problemáticas de orden público y ocio improductivo en el municipio.

Le puede interesar: Cayó alias ‘Odin’, temido cabecilla del Clan del Golfo que azotaba Turbo y San Pedro de Urabá

La cartelera para los próximos días promete atrapar a los espectadores con historias de alto valor histórico y cinematográfico.

Este miércoles 20 de mayo se proyectará la aclamada cinta “La invención de Hugo Cabret”, un emotivo filme ambientado en París que explora los orígenes del cine.

Asimismo, el cierre del mes, programado para el miércoles 27 de mayo, estará a cargo de la película latinoamericana “Museo”, un largometraje de suspenso protagonizado por Gael García Bernal.

Desde la Secretaría de Cultura reiteraron la invitación a toda la ciudadanía para que se apropie de estos escenarios artísticos que promueven la convivencia y la apropiación del territorio.

Más noticias de Bello