‘No desinformes’: Registraduría le respondió duro al presidente Petro por señalar supuestas irregularidades en Chinú

Resumen: La Registraduría desmintió a Petro: el material electoral llegó a Chinú sin irregularidades, con custodia policial y acta firmada.

La Registraduría Nacional del Estado Civil salió al paso de las declaraciones del presidente Petro, quien había alertado en sus redes sociales sobre presuntas irregularidades en la distribución del material electoral en el municipio de Chinú, Córdoba.

La entidad fue tajante: el material electoral llegó sin ningún inconveniente, con acompañamiento permanente de la Policía Nacional y siguiendo todos los protocolos establecidos.

La autoridad electoral indicó que cada kit cuenta con georreferenciación, lo que permite rastrear en tiempo real el desplazamiento de los insumos y garantizar su trazabilidad en todo el proceso.

Además, la registradora municipal de Chinú, Lucía Ester Morón Tirado, firmó un acta en la que dejó constancia formal de que los elementos fueron recibidos a entera satisfacción el 26 de mayo de 2026, a las 10:03 a.m., en la sede de la Registraduría ubicada en el barrio Chambacú.

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En el documento se especificó que no se evidenciaron anomalías, alteraciones ni inconsistencias durante la recepción.

El incidente se originó horas antes, cuando el primer mandatario replicó en redes sociales una publicación en la que se aseguraba que el material había sido descargado antes de llegar a la sede oficial.

La Registraduría no solo desmintió esa versión, sino que explicó el único contratiempo registrado durante el operativo: una congestión vehicular de alrededor de tres minutos.

En un tono inusualmente directo, la entidad cerró su pronunciamiento con un mensaje al jefe de Estado: «Señor presidente, lo invitamos a no incurrir en la desinformación».

Esta clase de interpelaciones directas al mandatario son poco frecuentes por parte de la Registraduría, que generalmente evita ese tipo de confrontaciones públicas cuando ha debido aclarar señalamientos sobre el proceso electoral.

.@petrogustavo señor presidente, lo invitamos a no incurrir en la desinformación. Frente a los hechos ocurridos en el municipio de Chinú, Córdoba, informamos que el material electoral era trasladado hacia la sede de la Registraduría Municipal, totalmente custodiado por la Fuerza… pic.twitter.com/vCGTjoi63a — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 26, 2026

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