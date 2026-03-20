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Resumen: Medellín reforzará obras en quebradas La Presidenta y La Poblada ante lluvias extremas. Inversión supera los $20.000 millones.

‘Los fenómenos son más extremos’: Fico Gutiérrez anuncia refuerzo de obras en quebradas de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció nuevas acciones para intervenir las quebradas La Presidenta y La Poblada, tras las recientes emergencias registradas por lluvias intensas en la ciudad.

Durante una rueda de prensa, el mandatario explicó que ya existen estudios técnicos adelantados por la Universidad Nacional, los cuales serán entregados en los próximos días al Área Metropolitana del Valle de Aburrá como base para definir las obras necesarias.

Según indicó, la inversión inicial para atender esta problemática supera los $20.000 millones de pesos, aunque no se descarta la asignación de recursos adicionales ante el aumento de eventos climáticos extremos.

“El comportamiento de las lluvias ha cambiado. Estamos viendo precipitaciones que en pocas horas alcanzan lo que antes caía en un mes”, advirtió el alcalde, al señalar que los diseños deberán ajustarse a estas nuevas condiciones.

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Uno de los principales problemas identificados es que ambas quebradas desembocan en el río Medellín, lo que dificulta el flujo del agua cuando este aumenta su caudal, provocando represamientos e inundaciones en sectores como la avenida El Poblado.

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Los estudios también servirán para definir soluciones estructurales no solo en esta zona, sino en otros puntos críticos de la ciudad como las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Doce de Octubre, Robledo y San Javier.

Estas intervenciones hacen parte del proyecto “Mi Río y Mis Quebradas”, que contempla una inversión cercana a los $683.000 millones de pesos para mitigar riesgos y proteger a la población frente a emergencias.

Dentro de las estrategias, la alcaldía viene implementando sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), como los tanques de almacenamiento de agua construidos en el norte de la ciudad, que funcionan como amortiguadores durante lluvias intensas.

Finalmente, el alcalde Gutiérrez aseguró que el objetivo principal de estas obras es reducir el riesgo de desastres y proteger la vida de los ciudadanos, en medio de un contexto de creciente variabilidad climática que impacta a la ciudad.

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