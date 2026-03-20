482 jóvenes cumplirán su sueño de estudiar: Medellín entrega becas y créditos condonables

Resumen: Medellín entrega becas y créditos condonables a 482 jóvenes. La inversión supera los $48.000 millones en educación superior.

La Alcaldía de Medellín anunció la entrega de becas y créditos condonables para 482 jóvenes, como parte de su estrategia para fortalecer el acceso a la educación superior en la ciudad.

El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez durante un evento en Plaza Mayor, donde destacó que esta iniciativa busca garantizar oportunidades a estudiantes que, en muchos casos, no tendrían cómo financiar sus estudios.

“Son 482 sueños que se hacen realidad. La apuesta más grande nuestra es por la educación”, afirmó el mandatario, quien reiteró que este es el rubro más importante dentro del presupuesto de la ciudad.

De los beneficiarios, 294 jóvenes ya se encuentran cursando sus carreras gracias a estos apoyos, mientras que otros 183 accedieron a becas del 100% por su desempeño académico como mejores bachilleres. Además, cinco consejeros distritales de la juventud fueron incluidos en esta cohorte.

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Para garantizar estos beneficios, la alcaldía destinará más de $48.000 millones de pesos, recursos que hacen parte de una inversión histórica en educación que, según la administración, alcanzará cerca de $8 billones de pesos durante el cuatrienio.

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El programa es operado a través de Sapiencia, entidad que además anunció la ampliación de convenios con más de 30 universidades privadas, lo que permitirá a los beneficiarios estudiar en distintas instituciones del Valle de Aburrá.

Según la alcaldía, el objetivo es seguir ampliando la cobertura educativa, sumándose a iniciativas como matrícula cero, que ya beneficia a más de 108.000 jóvenes en la ciudad.

Durante el evento, algunos estudiantes destacaron el impacto de estos apoyos en sus vidas, señalando que representan una oportunidad para cumplir sus metas profesionales y mejorar las condiciones de sus familias.

La Alcaldía también anunció que en los próximos meses se presentarán nuevos programas enfocados en formación de habilidades y educación de ciclo corto, con el fin de ampliar aún más las oportunidades para los jóvenes de Medellín.

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