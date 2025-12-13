MinDefensa confirma refuerzo de seguridad por anuncio de paro armado del ELN

Resumen: Gobierno despliega tropas en todo el país tras anuncio de paro armado del ELN por 72 horas. Refuerzan seguridad y ofrecen recompensas.

Colombia amaneció en alerta máxima luego de que el Gobierno Nacional anunciara un amplio despliegue de Fuerza Pública tras el anuncio de un paro armado de 72 horas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La medida, confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, busca contrarrestar las amenazas lanzadas por ese grupo ilegal, que llamó a la población a no movilizarse por carreteras y ríos durante el periodo anunciado.

Según el jefe de la cartera de Defensa, unidades del Ejército, la Policía y fuerzas especiales fueron desplegadas de manera preventiva en corredores estratégicos, zonas rurales y centros urbanos, con el objetivo de garantizar la movilidad, la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de las actividades durante la temporada de fin de año.

“Estamos utilizando todas las capacidades del Estado para neutralizar esta amenaza criminal”, aseguró el ministro.

El paro armado, anunciado por el ELN a través de un comunicado, iniciaría el domingo en horas de la mañana y se extendería hasta mediados de la próxima semana. En el mensaje, el grupo guerrillero argumenta su accionar como una supuesta protesta frente a escenarios internacionales, aunque el Gobierno calificó la medida como un acto de constreñimiento y terrorismo contra la población civil.

Desde el Ministerio de Defensa también se reiteró la vigencia de recompensas millonarias por información que permita ubicar a los máximos cabecillas del ELN, entre ellos alias “Pablito”, considerado uno de los hombres más buscados de esa organización armada ilegal.

El ministro Sánchez hizo un llamado directo a las comunidades para no ceder ante el miedo y colaborar con las autoridades a través de los canales oficiales de denuncia.

“Este grupo vive del narcotráfico y pretende sembrar terror. La Fuerza Pública estará presente en carreteras, ríos, selvas y ciudades para proteger a los colombianos”, señaló.

Las autoridades confirmaron que el dispositivo de seguridad se mantendrá activo durante todo el periodo anunciado y que se reforzarán controles en vías nacionales, terminales de transporte y zonas históricamente afectadas por la presencia del ELN. Mientras tanto, los organismos de inteligencia continúan monitoreando posibles acciones violentas asociadas a este anuncio.

