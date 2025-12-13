Minuto30
  • Cambio de horario para los amistosos de la Selección Colombia femenina Sub-20 en Argentina

    Colombia vs. Argentina Femenina Sub-20 cambia de horario: 7:00 a.m. los días 17 y 19 de diciembre en el Predio AFA. Foto: FCF
    Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) comunicó que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha modificado el calendario de los partidos amistosos que disputará la Selección Colombia Femenina Sub-20 en Buenos Aires. Los dos encuentros contra Argentina se jugarán en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, Ezeiza, en un nuevo horario unificado: ambos se disputarán a las 7:00 a.m. (hora de Colombia). El primer partido será el miércoles 17 de diciembre y el segundo tendrá lugar el viernes 19 de diciembre, manteniendo la importancia de estos compromisos como preparación clave para el equipo juvenil colombiano.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Federación Colombiana de Fútbol anunció modificaciones en el calendario de los partidos amistosos que la Selección Colombia Femenina Sub-20 disputará en Buenos Aires, Argentina.

    Estos cambios han sido solicitados por la Asociación del Fútbol Argentino y afectan la programación original de los encuentros, que forman parte de la preparación del equipo juvenil colombiano.

    La información actualizada detalla que la Selección Colombia se enfrentará a su similar de Argentina en dos compromisos.

    El primer partido se jugará el miércoles 17 de diciembre, y el segundo encuentro será el viernes 19 de diciembre.

    Ambos amistosos han sido programados para disputarse a las 7:00 a.m. (hora de Colombia).

    Una constante en la programación es el escenario de los partidos, ya que ambos tendrán lugar en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza, el centro de entrenamiento de las selecciones nacionales argentinas.

    Estos amistosos contra Argentina son fundamentales para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento de las jugadoras y continúe con la puesta a punto de cara a sus futuros desafíos internacionales.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

