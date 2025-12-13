La Federación Colombiana de Fútbol anunció modificaciones en el calendario de los partidos amistosos que la Selección Colombia Femenina Sub-20 disputará en Buenos Aires, Argentina.

Estos cambios han sido solicitados por la Asociación del Fútbol Argentino y afectan la programación original de los encuentros, que forman parte de la preparación del equipo juvenil colombiano.

La información actualizada detalla que la Selección Colombia se enfrentará a su similar de Argentina en dos compromisos.

El primer partido se jugará el miércoles 17 de diciembre, y el segundo encuentro será el viernes 19 de diciembre.

Cambio de horario para los amistosos de la Selección Colombia femenina Sub-20 en Argentina

Ambos amistosos han sido programados para disputarse a las 7:00 a.m. (hora de Colombia).

Una constante en la programación es el escenario de los partidos, ya que ambos tendrán lugar en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza, el centro de entrenamiento de las selecciones nacionales argentinas.

Estos amistosos contra Argentina son fundamentales para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento de las jugadoras y continúe con la puesta a punto de cara a sus futuros desafíos internacionales.

