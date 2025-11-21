Fuertes lluvias causan inundaciones en Bogotá: vías colapsadas y baja visibilidad

Resumen: Fuertes lluvias provocaron inundaciones en varias localidades de Bogotá este 21 de noviembre. IDIGER y Movilidad piden precaución por baja visibilidad y vías encharcadas.

En la tarde de este viernes 21 de noviembre, un fuerte aguacero volvió a generar afectaciones en Bogotá. De acuerdo con el sistema de alerta del IDIGER, desde la 1:50 p.m. se registran lluvias constantes en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.

Una de las zonas más afectadas es la carrera Séptima con calle 67, donde el agua alcanzó niveles que dificultan por completo el tránsito en sentido sur–norte. Varios usuarios en redes reportaron vehículos atrapados en medio del encharcamiento y largas filas debido a la reducción de velocidad.

Lea también: Estamos presentes en el Congreso Internacional de Prevención de Violencias: Todos los Protegemos

Las autoridades de movilidad alertan que la combinación de piso húmedo y baja visibilidad aumenta significativamente el riesgo de siniestros viales. Por eso, hicieron un llamado a los conductores para que disminuyan la velocidad, mantengan distancia entre vehículos y eviten maniobras bruscas.

La Secretaría de Movilidad reportó otra inundación en la localidad de Teusaquillo, específicamente en la avenida Mutis con carrera 19, donde operarios tuvieron que intervenir para drenar parte del agua acumulada.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Los organismos de emergencia monitorean el comportamiento del sistema de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad para prevenir desbordamientos y evaluar posibles cierres viales si las precipitaciones se intensifican.

El IDIGER recordó a la ciudadanía que durante la temporada de lluvias evite transitar por zonas de encharcamiento profundo, revise el estado de los drenajes en viviendas y reporte cualquier emergencia a la línea 123.

Más noticias de Bogotá