Sin contar con el Gobierno, Centro Democrático presentó nuevo proyecto de Reforma Tributaria

EL Centro Democrático dio a conocer el proyecto de ley radicado en el Congreso, con el que se presente hacer una nueva reforma tributaria, y lo hizo sin contar con el gobierno nacional.

El senador Fernando Araújo, en diálogo con la W, explicó la urgencia de este proyecto, teniendo en cuenta que «hay una angustiosa situación de pobreza, que lleva a que haya una urgencia de aprobar el proyecto».

Además, explicó que si bien no contaron con el gobierno para esta reforma, no quiere decir que estén en contravía: «Esto no quiere decir que no apoyemos el proyecto del Gobierno, apoyamos la gestión del ministro de Hacienda, pero tenemos que avanzar», aseguró.

Los puntos que propone el Centro Democrático con la nueva reforma tributaria

Esta reforma tributaria del Centro Democrático plantea siete puntos urgentes como lo son la educación superior gratuita, garantizada para los estratos 1, 2 y 3, así como el aumento del subsidio de Colombia Mayor, subsidios de nómina y el incentivo de empleo formal para jóvenes.

Para lograr esto, el partido propone una reducción en los gastos del Estado y además ayuda del sector empresarial, especialmente del sector bancario.

Por eso, se plantea suspender el descuento del ICA y tarifas de renta del 34% hasta el 2031. Además, el sector bancario debería liquidar tres puntos porcentuales adicionales durante tres años.

También explicaron en la reforma tributaria que la austeridad del Gobierno se tendrá que ver, al menos, desde el 2022 hasta el 2026, donde el gasto de personal y adquisición de bienes no pueda superar la meta de inflación.

Por su parte, indicaron que se reduciría el presupuesto de viáticos, gastos de representación y publicidad en un 10% anual, al menos por los próximos 3 años.

