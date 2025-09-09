¡Tumbado! La Comisión Primera del Senado le pone freno al referendo por autonomía fiscal

Resumen: El Senado hundió el referendo por autonomía fiscal que buscaba que los impuestos se quedaran en las regiones. La iniciativa de Andrés Julián Rendón fue archivada con 7 votos a favor y 8 en contra.

La Comisión Primera del Senado le puso freno a una iniciativa que había recogido más de 4.1 millones de firmas. Con siete votos a favor y ocho en contra, se hundió el referendo por autonomía fiscal, el cual buscaba que los impuestos de los colombianos se quedaran en las regiones y no fueran al nivel central.

El proyecto, impulsado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pretendía modificar la Constitución para que las empresas y las personas naturales tributaran directamente a los departamentos.

El senador Carlos Fernando Motoa, ponente del proyecto, criticó a sus colegas por “desconocer la voluntad de la ciudadanía” y acusó al Gobierno de bloquear la iniciativa. Sin embargo, el senador liberal Alejandro Chacón defendió el hundimiento, asegurando que la propuesta dejaría sin recursos a cerca del 80% de los municipios más pobres del país.

Así, el referendo por autonomía fiscal que prometía duplicar los recursos de los departamentos, naufragó en su primer debate en el Senado.

