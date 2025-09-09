Resumen: El equipo legal de Beéle se pronunció sobre el video íntimo de Beéle y aseguró que el cantante es una víctima de la filtración y anunció acciones legales en Colombia y Estados Unidos.

Beéle se defiende por la filtración del video íntimo y anuncia acciones legales

El equipo jurídico del cantante Beéle emitió un extenso comunicado en respuesta a la filtración del video íntimo de Beéle con la influenciadora Isabella Ladera.

En el documento, la defensa asegura que el artista no tuvo nada que ver en la divulgación del material y que, por el contrario, él también es una víctima.

Según los abogados, la filtración se realizó sin el consentimiento de las personas involucradas y constituye una grave violación a la intimidad y la dignidad.

La defensa asegura que el cantante es una víctima y busca a los responsables de la filtración

Ante la circulación del video, el equipo de Beéle ha iniciado «acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos», enfocadas en eliminar el material de todas las plataformas digitales. La defensa ha solicitado a los medios y al público abstenerse de compartir el contenido.

El equipo legal advirtió que la divulgación de material íntimo sin autorización es un delito y que se exigirá la máxima responsabilidad a quienes resulten involucrados en la filtración y reproducción del video íntimo de Beéle.

