Resumen: El patrullero Diego Herrera se reencontró con su perro Telmo tras sobrevivir al ataque en Amalfi. El emotivo momento se vivió en Catam, entre lágrimas y aplausos.

Así fue el reencuentro del patrullero Diego Herrera con su perro Telmo tras el atentado del helicóptero en Amalfi

El patrullero Diego Herrera volvió a sonreír tras un mes de angustia: el pasado viernes 19 de septiembre, en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), se reencontró con Telmo, el perro que sobrevivió junto a él al atentado con explosivos en Amalfi, Antioquia, ocurrido el pasado 21 de agosto y en el que murieron 13 policías.

El reencuentro estuvo cargado de emoción. Herrera, en silla de ruedas y con un brazo enyesado, recibió a Telmo en medio de una calle de honor organizada por sus compañeros de la Policía Antinarcóticos.

El perro, que permaneció 25 días extraviado y terminó en manos de la guerrilla que perpetró el atentado, movía la cola sin parar y lamió el rostro de su guía, arrancando lágrimas al uniformado.

Según las autoridades, los subversivos entregaron a Telmo a un campesino en Anorí hace apenas cinco días, lo que permitió su recuperación.

Aunque quedó con secuelas de sordera parcial por la explosión, volvió a los brazos de quien pensó haberlo perdido para siempre.

El día del ataque, el helicóptero Black Hawk donde se transportaban Herrera, Telmo y otros uniformados quedó totalmente destruido. La tragedia dejó 13 policías muertos, incluidos un guía canino y su perro Lexter.

