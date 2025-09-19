Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Video viral muestra conductor amenazando con cuchillo a ruta escolar en Bogotá. "Usted se me metió" dice víctima antes de que agresor raye vehículo.

‘Usted fue el que se me metió’: Conductor con cuchillo amenazó una buseta escolar en Bogotá

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento exacto en que un conductor amenaza con cuchillo a los ocupantes de una buseta escolar tras un altercado de tránsito en Bogotá.

Las imágenes, grabadas desde el asiento trasero del vehículo de transporte escolar, registran el momento en que el agresor desciende de su automóvil en pleno tráfico portando un cuchillo.

En la grabación se observa al sujeto retando de manera agresiva al conductor de la buseta escolar: «Bájese y enfrénteme», mientras exhibe el arma blanca de forma intimidante ante la presencia de menores de edad en el vehículo escolar.

Lea también: ¡Marinilla imparable y a semifinales! Medellín mantiene la esperanza en la Copa Élite de Baloncesto Antioquia

La víctima también le recordó al agresor quién había causado el incidente vial: «Usted fue el que se me metió, yo voy por mi carril», indicando que el altercado presuntamente se originó por una invasión del carril contrario.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La situación escaló cuando el agresor utilizó el puñal para rayar intencionalmente la pintura del vehículo de transporte escolar, causando daños materiales antes de regresar a su automóvil.

Tras vandalizar la ruta escolar con el cuchillo, el sujeto abordó rápidamente su vehículo y se dio a la fuga del lugar, evadiendo cualquier tipo de responsabilidad por sus actos violentos.

El incidente ha generado preocupación entre los conductores, quienes expresan su inquietud por el aumento de episodios de intolerancia vial que involucran el uso de armas blancas en las calles de la capital.

Más noticias de Bogotá