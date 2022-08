[VIDEO] ¡De regreso! Miles de atletas se reencontrarán en la Maratón Medellín

in

Tras dos años de no correrse de manera presencial, la Maratón Medellín reveló este jueves 4 de agosto, novedades relacionadas con el punto de concentración, cambios en los recorridos y salidas por corrales. La edición 28 de la competencia que organiza MCM Operador de Eventos y que se correrá el domingo 4 de septiembre, contará con la participación de más de 17 mil corredores procedentes de 30 países de los cinco continentes y de más de 300 ciudades de 28 departamentos de Colombia.

La carrera, reconocida como la ‘Pionera de las pruebas de calle en Colombia” y catalogada como una de las más importantes de Latinoamérica, renueva su punto de salida y llegada, que durante los últimos años se ubicó en el Parque de las Luces, frente a La Alpujarra, en el centro de Medellín.

“Este año regresamos a nuestro tradicional sitio de partida cerca el Edificio EPM”, anuncia Gustavo Orozco, director de la carrera, quien explica que “los participantes tendrán a su disposición amplios espacios en el Parque de los Pies Descalzos, los alrededores del Teatro Metropolitano y en Parques de Río”, y manifiesta que “implementaremos el sistema de corrales para la salida de las distancias de 21 y 42 kilómetros”.

Los corrales, cajones o lotes de salida son habituales en las pruebas de running masivas, sobre todo en media maratones y maratones que reúnen a miles de corredores. Lo que se busca con ello es que los participantes se ordenen en la partida según el tiempo de su mejor marca personal en la distancia de que se trate, usualmente obtenida en los 12 o 24 meses anteriores.

La Maratón Medellín ha determinado que para la partida de los atletas de 42K, contará con dos corrales, ubicados sobre Parques del Río. “El primero, para los corredores con un tiempo estimado menor a 3 horas 50 minutos y el segundo, para deportistas con tiempo estimado superior a las 3 horas 50 minutos”, señala el director de la carrera. Añade que “para los 21K, se dispondrá de tres corrales, ubicados en la carrera 57, sector que comunica a Pies Descalzos con Plaza Mayor. El primer corral, para atletas con tiempo estimado menor a 1 hora y 45 minutos, el segundo, para quienes marcan entre 1 hora y 45 minutos y 2 horas 10 minutos y el tercero para quienes marcan más de las 2 horas y 10 minutos”.

También, habrá cambios con respecto a la hora de partida de las diferentes distancias, “42K saldrá a las 6:00 a.m., mientras que a las 6:20 a.m. está dispuesta la salida para la distancia de 21K o media maratón, 10K será a las 8:30 a.m. y 5K a las 9:30 de la mañana”. Estas novedades se presentaron en la Nike Store del Centro Comercial Santafé, de la ciudad de Medellín.

Acerca del recorrido de 42K, describe un ajuste que se hizo al trazado, justamente en el sector de la calle 30, “ya no se gira por la Avenida Guayabal al sur, sino que continúa por la 30 hasta la Avenida los Industriales, edificio Bancolombia, donde gira y toma la Avenida Regional en ida y vuelta hasta la calle 7. Conecta hacia el sur con la Avenida de Los industriales, sigue por Las Vegas hasta Envigado y Sabaneta, y, regresa por esta misma vía hasta Carabobo, toma San Juan, y retorna al edificio EPM, lugar donde se ubicará la meta para las cuatro distancias”.

ENTREGA DE KITS

Los kits oficiales de la Maratón Medellín 2022, se entregarán en la Feria Expo Runners, que este año regresa al Pabellón Amarillo del Centro de Convenciones Plaza Mayor. Contará con la participación de cerca de 150 expositores, se realizará el viernes 2 de septiembre, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., y el sábado 3 de septiembre entre las 8:00 a.m. y las 6:30 p.m.

Como siempre, contará con una muestra de productos relacionados con la práctica deportiva, como ropa y calzado deportivo, tecnología, salud y nutrición, entre otros.