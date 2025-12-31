Resumen: Medellín redujo en 11,9% las muertes por accidentes viales en 2025, aunque las autoridades advierten que la cifra sigue siendo alta y preocupante.

¡Un sabor agridulce! Las muertes viales bajaron en Medellín, pero los moteros siguen poniendo los muertos

Medellín cerró el 2025 con un balance alentador en materia de seguridad vial, al registrar una disminución significativa en el número de personas fallecidas por accidentes viales.

De acuerdo con el más reciente Informe Diario de Mortalidad, durante este año se reportaron 275 muertes en siniestros de tránsito, lo que representa una reducción del 11,9 % frente a las 312 víctimas contabilizadas en 2024. En términos concretos, esta disminución permitió salvar 37 vidas en comparación con el año anterior.

Aunque la cifra refleja una mejora, las autoridades advierten que el número de fallecimientos sigue siendo preocupante. El análisis de los datos evidencia que los hombres continúan siendo los más afectados en este tipo de tragedias, concentrando cerca del 80% de las muertes registradas en las vías de la ciudad.

El informe técnico también revela cuáles son los actores más vulnerables en los accidentes viales. Los motociclistas encabezan la lista con 161 fallecidos durante el año, seguidos por los peatones, quienes sumaron 99 muertes.

Estos datos vuelven a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer las medidas de prevención y el respeto por las normas de tránsito.

En cuanto a las causas, las autoridades coinciden en que la mayoría de los siniestros no obedecen a fallas mecánicas, sino a comportamientos imprudentes.

El exceso de velocidad, la desobediencia de señales de tránsito y la conducción bajo los efectos del alcohol siguen siendo factores determinantes. Solo en 2025, más de 400 accidentes estuvieron relacionados con conductores en estado de embriaguez, dejando un saldo de 13 personas fallecidas y decenas de familias afectadas.

Desde la alcaldía se insiste en que la reducción de los accidentes viales no depende únicamente de sanciones o controles policiales, sino de una verdadera corresponsabilidad ciudadana. El llamado es claro: peatones, motociclistas, conductores particulares y transporte público deben asumir el compromiso de cuidar la vida.

