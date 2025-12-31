Decomiso de pólvora en Abejorral durante operativos de control

Resumen: En Abejorral fueron decomisados 250 artefactos de pólvora durante operativos conjuntos entre la Alcaldía y la Policía para garantizar un fin de año seguro.

En el marco de las acciones preventivas de fin de año, la Alcaldía de Abejorral, en articulación con la Fuerza Pública, logró un importante resultado contra el uso y la comercialización ilegal de pólvora en el municipio. Durante recientes operativos de control, la Policía Antioquia realizó el decomiso de 250 artefactos pirotécnicos que representaban un alto riesgo para la comunidad.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos incautados corresponden a 175 voladores y 75 bombas de mecha, los cuales fueron retirados de circulación como parte de las estrategias para evitar emergencias, lesiones y afectaciones a la convivencia durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Las autoridades locales señalaron que este tipo de intervenciones buscan prevenir accidentes, especialmente en menores de edad, y reducir el riesgo de incendios y lesiones graves asociadas a la manipulación de pólvora. Asimismo, reiteraron que estos controles se intensifican en temporada decembrina debido al aumento del uso de estos artefactos.

El secretario de Gobierno de Abejorral, Juan Carlos Orozco, destacó el compromiso institucional para garantizar la seguridad de propios y visitantes.

“Estamos buscando asegurar un cierre de año tranquilo, seguro y en sana convivencia. Los operativos de control de pólvora son una muestra clara del compromiso por proteger la vida, la integridad de las familias y el bienestar de nuestra comunidad”, afirmó el funcionario.

Orozco también hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, invitando a la población a celebrar las festividades con respeto, prudencia y unión, evitando prácticas que puedan poner en riesgo la salud y la vida de las personas.

Las autoridades reiteraron que el uso indebido de pólvora puede acarrear sanciones y consecuencias legales, además de graves afectaciones humanas.

