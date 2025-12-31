Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Decomiso de pólvora en Abejorral durante operativos de control

    En un operativo conjunto, autoridades decomisaron 250 artefactos pirotécnicos en el municipio de Abejorral, Antioquia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Decomiso de pólvora en Abejorral durante operativos de control
    Foto de cortesía.
    Decomiso de pólvora en Abejorral durante operativos de control

    Resumen: En Abejorral fueron decomisados 250 artefactos de pólvora durante operativos conjuntos entre la Alcaldía y la Policía para garantizar un fin de año seguro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En el marco de las acciones preventivas de fin de año, la Alcaldía de Abejorral, en articulación con la Fuerza Pública, logró un importante resultado contra el uso y la comercialización ilegal de pólvora en el municipio. Durante recientes operativos de control, la Policía Antioquia realizó el decomiso de 250 artefactos pirotécnicos que representaban un alto riesgo para la comunidad.

    De acuerdo con el reporte oficial, los elementos incautados corresponden a 175 voladores y 75 bombas de mecha, los cuales fueron retirados de circulación como parte de las estrategias para evitar emergencias, lesiones y afectaciones a la convivencia durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

    Las autoridades locales señalaron que este tipo de intervenciones buscan prevenir accidentes, especialmente en menores de edad, y reducir el riesgo de incendios y lesiones graves asociadas a la manipulación de pólvora. Asimismo, reiteraron que estos controles se intensifican en temporada decembrina debido al aumento del uso de estos artefactos.

    Lea también: Bello le da ultimátum a Interaseo: o mejora la recolección de basuras o la Alcaldía inicia acciones legales

    El secretario de Gobierno de Abejorral, Juan Carlos Orozco, destacó el compromiso institucional para garantizar la seguridad de propios y visitantes.

    “Estamos buscando asegurar un cierre de año tranquilo, seguro y en sana convivencia. Los operativos de control de pólvora son una muestra clara del compromiso por proteger la vida, la integridad de las familias y el bienestar de nuestra comunidad”, afirmó el funcionario.

    Orozco también hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, invitando a la población a celebrar las festividades con respeto, prudencia y unión, evitando prácticas que puedan poner en riesgo la salud y la vida de las personas.

    Las autoridades reiteraron que el uso indebido de pólvora puede acarrear sanciones y consecuencias legales, además de graves afectaciones humanas.

    Decomiso de pólvora en Abejorral durante operativos de control

    Foto de cortesía.

    Decomiso de pólvora en Abejorral durante operativos de control

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.