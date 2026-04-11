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Resumen: Medellín reporta una reducción del 9% en muertes por siniestros viales en el primer trimestre de 2026. Se salvaron 7 vidas gracias a operativos y pedagogía.

¡Menos tragedias y más juiciosos! Medellín reduce 9% las muertes por siniestros viales

Medellín ha logrado un avance esperanzador en materia de seguridad vial durante los primeros tres meses de 2026, consolidando una tendencia a la baja en la mortalidad por accidentes de tránsito.

Según el reporte oficial de la alcaldía, la ciudad registró una reducción del 9% en el número de fallecidos por siniestros viales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esta cifra se traduce en que siete vidas fueron salvadas, pasando de 76 víctimas fatales en 2025 a 69 en la presente vigencia.

El balance es particularmente positivo para los actores viales más vulnerables, con una caída del 13% en las muertes de motociclistas y un contundente 50% en el caso de los ciclistas.

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El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, destacó que solo en el mes de marzo la reducción por esta causa alcanzó el 32%, lo que refleja el impacto de las intervenciones en puntos críticos.

Para lograr estas cifras, las autoridades desplegaron un robusto componente de control que incluyó 3.775 acciones operativas contra comportamientos de alto riesgo.

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Como resultado de esta vigilancia contra los siniestros, impusieron 40.258 comparendos y realizaron 10.301 inmovilizaciones de vehículos, enfocándose principalmente en combatir prácticas peligrosas como los piques ilegales, la conducción bajo el efecto del alcohol y el incumplimiento de documentos esenciales como el SOAT y la revisión tecnicomecánica.

Más allá de la sanción, la estrategia de la Alcaldía de Medellín se ha centrado en la prevención a través de la campaña pedagógica “Te Queremos Vivo.

Esta iniciativa ha logrado impactar a más de 20.000 ciudadanos en lo que va del año, promoviendo una cultura de corresponsabilidad y respeto mutuo en las calles.

La alcaldía reiteró que no bajará la guardia y que los operativos continuarán con la misma intensidad, entendiendo que cada cifra en el reporte representa una persona que regresó a casa.

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