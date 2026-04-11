Resumen: El escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue moviéndose con fuerza en los estrados judiciales. En las últimas horas, la justicia le dio un duro revés a una de las principales implicadas del alto gobierno, quien buscaba frenar su proceso penal.

¡A juicio oral!: Tribunal niega preclusión a Sandra Ortiz por el escándalo de corrupción en la UNGRD

Minuto30.com .- El camino judicial se le complica a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la exfuncionaria deberá enfrentar formalmente la etapa de juicio oral, luego de que fracasara su último intento legal por archivar la investigación que cursa en su contra.

El Tribunal Superior de Bogotá, fallando en segunda instancia, decidió negar la solicitud de preclusión que había sido presentada por el equipo de defensa de la procesada. Con este recurso, los abogados de Ortiz buscaban finalizar anticipadamente el proceso penal, argumento que fue desestimado por los magistrados.

Pieza clave en la macroinvestigación

Sandra Ortiz se encuentra en el ojo del huracán como una de las presuntas articuladoras dentro de la macroinvestigación por los graves hechos de corrupción y el desvío de dineros públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con el ente acusador, la exconsejera presidencial está siendo procesada bajo la presunta responsabilidad de haber cometido dos graves delitos contra la administración pública:

Lavado de activos.

Tráfico de influencias de servidor público.