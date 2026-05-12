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Resumen: Medellín logra una reducción del 60% en el hurto de motos en 2026. Estrategia de seguridad se enfoca en Buenos Aires, Aranjuez y Robledo.

¡Aproveche las jornadas de marcación! Medellín logró una reducción del 60% en el hurto de motos

En lo que se considera un golpe histórico a las rentas criminales y un respiro para el bolsillo de los ciudadanos, Medellín logró reducir en casi un 60% el hurto de motocicletas durante lo corrido de 2026.

La cifra no es una casualidad; es el resultado de una ofensiva institucional que combinó cámaras de última generación, operativos relámpago y un análisis milimétrico de la delincuencia.

Las autoridades lograron identificar que los delincuentes tardan, en promedio, solo 23 segundos en cometer el crimen, actuando principalmente bajo la modalidad de halado.

Con esta información, la presencia institucional se volcó a las comunas Buenos Aires, Aranjuez, La Candelaria y Robledo, los sectores donde los «amigos de lo ajeno» solían hacer de las suyas con más frecuencia.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó que el éxito de la estrategia radica en haber descifrado el «horario de oficina» de los delincuentes.

Según el reporte oficial, el 75% de los robos ocurrían en horas de la noche y madrugada, con una precisión asombrosa en los primeros 30 minutos de cada hora.

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Ante este panorama, la presencia institucional se reforzó con patrullajes dinámicos y el uso de tecnología para cerrar las rutas de escape.

«Identificamos cómo opera el delincuente y actuamos sobre esas variables. Hoy Medellín tiene control territorial y resultados concretos», afirmó el secretario.

Sin embargo, el trabajo no es solo de la Policía. Los datos revelaron que el 93% de las motos hurtadas no tenían ningún dispositivo de seguridad ni marcación.

Por ello, la alcaldía mantiene activos operativos de verificación y jornadas gratuitas de marcación de placas para proteger los vehículos.

La meta es clara: sostener esta reducción histórica mediante la combinación de fuerza pública y corresponsabilidad ciudadana, recordándole a los dueños de motos que el uso de candados, alarmas y GPS puede reducir la probabilidad del delito hasta en un 75%.

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