Resumen: Para negar la suspensión de los requerimientos judiciales, la Fiscalía expuso tres argumentos principales relacionados con los procedimientos legales y los acuerdos en curso:

¡Atención! «Chiquito Malo» y otros 28 del Clan del Golfo mantienen sus órdenes de captura vigentes

Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación informó que no suspenderá las órdenes de captura que pesan sobre 29 miembros del Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia). Esta decisión detiene la solicitud previamente enviada por el Gobierno Nacional, la cual buscaba facilitar el traslado de estas personas hacia las denominadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

Argumentos del ente investigador

Para negar la suspensión de los requerimientos judiciales, la Fiscalía expuso tres argumentos principales relacionados con los procedimientos legales y los acuerdos en curso:

Información insuficiente: La entidad determinó que, hasta el momento, no se cuenta con información suficiente y verificable sobre el marco y los detalles del acuerdo establecido entre el Gobierno y este grupo armado.

Restricciones de movilidad: El ente acusador advirtió de manera explícita que la figura de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) no representa una «habilitación general de movilidad» por el territorio nacional para las personas procesadas.

Extradición vigente: Se hizo énfasis en el estatus judicial del máximo cabecilla de la organización, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias «Chiquito Malo». La Fiscalía recordó que sobre este individuo se mantiene activa una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, la cual no puede ser eludida.

Con esta determinación, los requerimientos judiciales nacionales e internacionales contra los 29 miembros de esta estructura continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las autoridades competentes.

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Respuesta de La Fiscalía a la petición del gobierno Petro