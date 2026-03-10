Atracos bajan en Medellín y autoridades van tras las ‘madrigueras’ del crimen

Resumen: El secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó reducción del 7% en hurtos y el éxito del "Plan Madriguera" para capturar delincuentes.

La lucha contra la delincuencia en la capital antioqueña parece estar dando los frutos esperados por la alcaldía. Según el balance más reciente entregado por Manuel Villa Mejía, Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, los delitos de alto impacto han registrado una tendencia a la baja, destacando especialmente la reducción del 7% en el hurto a personas en todas sus modalidades.

Esta cifra es aún más significativa en el caso del atraco violento, delito que ha sido priorizado por las autoridades para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos en las calles.

El funcionario fue enfático al advertir que, gracias al denominado ‘Plan madriguera’, ya no están esperando a que el delincuente ataque, sino que están llegando directamente a sus escondites mediante labores de inteligencia previa.

Villa Mejía señaló que los delincuentes han intentado implementar nuevas artimañas para evadir el control de las autoridades, como el uso de calcomanías o stickers para alterar las placas de las motocicletas y vehículos y así burlar el sistema de cámaras LPR. Sin embargo, el secretario advirtió que la ciudad cuenta hoy con la tecnología y el conocimiento técnico necesario para realizar la trazabilidad de estos vehículos sin importar que intenten ocultar su identificación.

“Ya somos capaces de saber de dónde vienen y a dónde llegan”, sentenció Villa Mejía, resaltando que la estrategia de ir por los bandidos hasta su propia madriguera antes de que salgan a delinquir es lo que está permitiendo anticiparse a los hechos victimizantes.

El éxito de estas operaciones, que han revivido las persecuciones en Medellín pero con un enfoque preventivo, se debe a un trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El secretario agradeció a la fuerza pública y anunció que, para redoblar estos esfuerzos, el alcalde y el general de la policía lanzarán esta semana una nueva estrategia focalizada en combatir el homicidio y el atraco.

