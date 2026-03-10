Resumen: Alias ‘Ramiro’, cabecilla de la Estructura 18 de las disidencias de las FARC, fue neutralizado en Ituango tras un operativo de las Fuerzas Militares. Tenía 22 años de historial criminal.

Confirman la muerte de alias ‘Ramiro’, cabecilla de la Estructura 18 de las disidencias Farc en Ituango

En una operación conjunta de las Fuerzas Militares de Colombia, fue confirmada la neutralización de alias ‘Ramiro’, principal cabecilla de la Estructura 18 del Grupo Armado Organizado (GAO) residual, facción ‘Mordisco’, de las disidencias de las FARC, en el municipio de Ituango, Antioquia.

El resultado fue posible gracias a una operación aérea y asalto aéreo con inteligencia dominante, adelantada por las Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea Colombiana y tropas del Ejército Nacional.

En total, fueron neutralizados siete integrantes de la estructura criminal. Además, una mujer, presunta hermana de alias ‘Ramiro’, fue capturada y resultó herida, recibiendo atención médica inmediata en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Le puede interesar: Sin rastro de Jerónimo: Bomberos de Barbosa activan el quinto periodo de búsqueda en el río Medellín

Alias ‘Ramiro’ era el máximo jefe de la Estructura 18 en la región, con injerencia principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia. Tenía más de 22 años vinculado a la organización criminal y contaba con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas.

Entre los hechos más graves que se le atribuyen figura el desplazamiento forzado mediante amenazas de 38 campesinos (entre ellos 11 menores de edad) en la vereda El Cedral, Ituango, así como el asesinato de civiles presuntamente vinculados al GAO Clan del Golfo en la misma región.

Igualmente, se le responsabiliza de la acción terrorista en la vereda La Coposa, en Valdivia, que dejó como resultado el asesinato de seis soldados profesionales del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 24. Durante 2026, también habría ordenado ataques con drones contra la estación de gasolina del municipio de Ituango, poniendo en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública.

Con este resultado, las Fuerzas Militares lograron debilitar de manera significativa la estructura criminal responsable de múltiples acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en el norte de Antioquia.

Más noticias de Antioquia