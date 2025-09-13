Resumen: La Policía Nacional y la agencia HSI de EE. UU. capturaron en Medellín al estadounidense Sthepen Paul Mueller, acusado de explotación sexual de menores, quien contactaba a las víctimas por redes sociales y registraba 33 ingresos recientes al país; en el operativo incautaron equipos electrónicos clave para la investigación.

Redes sociales y apartamentos arrendados: el modus operandi de estadounidense capturado por explotación de menores

En un esfuerzo coordinado por combatir el multicrimen, la Policía Nacional, en colaboración con la agencia estadounidense HSI (Homeland Security Investigations), logró la captura de un ciudadano de Estados Unidos identificado como Sthepen Paul Mueller. El hombre fue detenido en Medellín bajo cargos de demanda de explotación sexual comercial con personas menores de 18 años.

De acuerdo con la investigación, Mueller viajaba con frecuencia a la capital antioqueña para contactar a sus víctimas, menores de edad, a través de redes sociales. A cambio de dádivas, las citaba en apartamentos alquilados para encuentros sexuales.

Las autoridades han documentado que el capturado habría explotado sexualmente a dos menores de edad en los últimos dos años. Además, se identificaron 33 movimientos migratorios de ingreso a Colombia, lo que sugiere un patrón de actividad criminal.

Durante la operación, se incautaron elementos clave para la investigación, como un computador portátil, dos memorias USB y un celular, que ahora están en manos de HSI-Arizona, agencia que también adelanta una investigación por turismo sexual en contra de Mueller.

La Policía Nacional destacó que, en lo corrido de 2025, se ha logrado la captura de 1.997 pedófilos, lo que refuerza el compromiso de las autoridades con la protección de los niños, niñas y adolescentes en el país.