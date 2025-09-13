Medellín recupera más de 70 puntos críticos ocupados por asentamientos de calle

Resumen: La Alcaldía de Medellín ha recuperado 75 puntos críticos de la ciudad, los cuales estaban ocupados por habitantes de calle. Como parte de una estrategia integral, el gobierno municipal aumentó su equipo de educadores de 35 a 420 para poder brindar una atención más focalizada. A diario, más de 1,000 personas en esta situación son atendidas voluntariamente en centros básicos, donde reciben servicios y acompañamiento psicosocial.

La Alcaldía de Medellín avanza en una estrategia integral para recuperar el espacio público y ofrecer atención a la población en situación de calle. Durante la actual administración, el Distrito ha intervenido 75 puntos críticos donde se habían instalado cambuches y acumulado basuras, acciones que se desarrollan en articulación con las secretarías de Inclusión Social y Familia, Seguridad y Convivencia, Salud y la empresa de aseo Emvarias.

Cada día, más de 1.000 habitantes de calle son trasladados de forma voluntaria a los centros de atención básica, donde reciben servicios de higiene, refrigerio, alojamiento temporal y acompañamiento psicosocial. Estas intervenciones buscan no solo mejorar la convivencia en el espacio público, sino también facilitar el acceso a programas especializados que promuevan la resocialización.

Uno de los avances más significativos ha sido el aumento del equipo de educadores en calle, que pasó de 35 en 2023 a 420 en 2024 y 2025. “Hoy, con este equipo, podemos realizar una atención focalizada e intervenir estos puntos críticos, en aras de que logremos volver a tener la ‘Tacita de Plata’ que queremos para Medellín”, afirmó Luz María Ramírez, secretaria de Inclusión Social y Familia.

El trabajo, sin embargo, enfrenta retos legales: por normativa, las personas en situación de calle no pueden ser retiradas del espacio público sin su consentimiento. Según la Alcaldía, más del 90 % de esta población presenta consumo de sustancias psicoactivas o problemas de salud mental sin diagnóstico ni tratamiento, lo que complica los procesos de intervención y acompañamiento.

Las acciones complementarias también son de gran escala. La Subsecretaría de Espacio Público ha desmontado más de 4.300 cambuches, mientras Emvarias ha retirado cerca de 3.810 metros cúbicos de residuos en diferentes sectores de la ciudad.

La labor ha contado con el respaldo de las comunidades. Juan David Botero, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Prado Centro, destacó la cercanía del equipo de Inclusión Social: “La comunicación entre el equipo y la comunidad ha sido muy abierta y positiva. Se establecen duplas que permanecen varias horas en el mismo sector para la recuperación de los espacios”.

Con el incremento de personal en territorio, la coordinación interinstitucional y las campañas de sensibilización, la administración distrital busca fortalecer la atención a los habitantes de calle y la recuperación del espacio público.