Tras la pista de abusadores: Redada contra delitos sexuales en Medellín deja cinco capturas

Resumen: Operativo de Policía y Fiscalía en Medellín captura a cinco agresores sexuales y reincidentes por violencia intrafamiliar contra niñas y mujeres. Los detenidos actuaban en Buenos Aires, Laureles y Los Colores.
Gracias a un operativo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de cuatro agresores sexuales y un violento reincidente.
Estos individuos son señalados de atentar contra la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres en diversos sectores de la ciudad.
La alcaldía destacó que estos resultados son producto directo de una articulación operativa, investigativa y preventiva, la cual incluye el acompañamiento de equipos psicosociales y jurídicos para las víctimas. Medellín mantiene una política de tolerancia cero frente a quienes cometen estos crímenes.
Lea también: ¡Aliste el bolsillo para otro «guarapazo»! Precio del Gas Natural subirá en Antioquia
Los casos que conmocionan a la ciudad
El operativo arrojó las siguientes capturas por graves delitos sexuales y violencia:
- Buenos Aires: Fue detenido un hombre de 31 años, señalado de abusar sexualmente de su hijastra de 13 años, a quien dejó en embarazo y amenazó para evitar la denuncia.
- Laureles: Fue judicializado un músico de 32 años que aprovechaba los turnos nocturnos de su esposa para agredir sexualmente a su hija de 7 años.
- Los Colores/Acevedo: Fue capturado un trabajador de una estación de gasolina que abusaba de sus dos hijas de 12 y 9 años. Este hombre ya tenía antecedentes por custodia arbitraria.
- San Joaquín: Fue detenido un conductor de 32 años, requerido por violencia intrafamiliar agravada. Este agresor reincidente, que registra más de 14 antecedentes por conductas similares, ejercía violencia física, psicológica, económica y vicaria contra su esposa, a quien incluso llegó a herir con arma blanca.
La contundencia de estas capturas reafirma el compromiso de las autoridades de Medellín en la protección de las poblaciones más vulnerables y la judicialización de los agresores.
Más noticias de Medellín
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios