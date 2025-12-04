Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Operativo de Policía y Fiscalía en Medellín captura a cinco agresores sexuales y reincidentes por violencia intrafamiliar contra niñas y mujeres. Los detenidos actuaban en Buenos Aires, Laureles y Los Colores.

Tras la pista de abusadores: Redada contra delitos sexuales en Medellín deja cinco capturas

Gracias a un operativo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de cuatro agresores sexuales y un violento reincidente.

Estos individuos son señalados de atentar contra la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres en diversos sectores de la ciudad.

La alcaldía destacó que estos resultados son producto directo de una articulación operativa, investigativa y preventiva, la cual incluye el acompañamiento de equipos psicosociales y jurídicos para las víctimas. Medellín mantiene una política de tolerancia cero frente a quienes cometen estos crímenes.

Lea también: ¡Aliste el bolsillo para otro «guarapazo»! Precio del Gas Natural subirá en Antioquia

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los casos que conmocionan a la ciudad

El operativo arrojó las siguientes capturas por graves delitos sexuales y violencia:

Buenos Aires: Fue detenido un hombre de 31 años, señalado de abusar sexualmente de su hijastra de 13 años, a quien dejó en embarazo y amenazó para evitar la denuncia.

Fue detenido un hombre de 31 años, señalado de abusar sexualmente de su hijastra de 13 años, a quien dejó en embarazo y amenazó para evitar la denuncia. Laureles: Fue judicializado un músico de 32 años que aprovechaba los turnos nocturnos de su esposa para agredir sexualmente a su hija de 7 años.

Fue judicializado un músico de 32 años que aprovechaba los turnos nocturnos de su esposa para agredir sexualmente a su hija de 7 años. Los Colores/Acevedo: Fue capturado un trabajador de una estación de gasolina que abusaba de sus dos hijas de 12 y 9 años. Este hombre ya tenía antecedentes por custodia arbitraria.

Fue capturado un trabajador de una estación de gasolina que abusaba de sus dos hijas de 12 y 9 años. Este hombre ya tenía antecedentes por custodia arbitraria. San Joaquín: Fue detenido un conductor de 32 años, requerido por violencia intrafamiliar agravada. Este agresor reincidente, que registra más de 14 antecedentes por conductas similares, ejercía violencia física, psicológica, económica y vicaria contra su esposa, a quien incluso llegó a herir con arma blanca.

La contundencia de estas capturas reafirma el compromiso de las autoridades de Medellín en la protección de las poblaciones más vulnerables y la judicialización de los agresores.

Más noticias de Medellín