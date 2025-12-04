Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Tras la pista de abusadores: Redada contra delitos sexuales en Medellín deja cinco capturas

    ¡Cayeron los abusadores! Policía y Fiscalía capturan a cinco agresores sexuales y reincidentes en Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tras la pista de abusadores: Redada contra delitos sexuales en Medellín deja cinco capturas
    Foto de cortesía.
    Tras la pista de abusadores: Redada contra delitos sexuales en Medellín deja cinco capturas

    Resumen: Operativo de Policía y Fiscalía en Medellín captura a cinco agresores sexuales y reincidentes por violencia intrafamiliar contra niñas y mujeres. Los detenidos actuaban en Buenos Aires, Laureles y Los Colores.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Gracias a un operativo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de cuatro agresores sexuales y un violento reincidente.

    Estos individuos son señalados de atentar contra la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres en diversos sectores de la ciudad.

    La alcaldía destacó que estos resultados son producto directo de una articulación operativa, investigativa y preventiva, la cual incluye el acompañamiento de equipos psicosociales y jurídicos para las víctimas. Medellín mantiene una política de tolerancia cero frente a quienes cometen estos crímenes.

    Lea también: ¡Aliste el bolsillo para otro «guarapazo»! Precio del Gas Natural subirá en Antioquia

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Los casos que conmocionan a la ciudad

    El operativo arrojó las siguientes capturas por graves delitos sexuales y violencia:

    • Buenos Aires: Fue detenido un hombre de 31 años, señalado de abusar sexualmente de su hijastra de 13 años, a quien dejó en embarazo y amenazó para evitar la denuncia.
    • Laureles: Fue judicializado un músico de 32 años que aprovechaba los turnos nocturnos de su esposa para agredir sexualmente a su hija de 7 años.
    • Los Colores/Acevedo: Fue capturado un trabajador de una estación de gasolina que abusaba de sus dos hijas de 12 y 9 años. Este hombre ya tenía antecedentes por custodia arbitraria.
    • San Joaquín: Fue detenido un conductor de 32 años, requerido por violencia intrafamiliar agravada. Este agresor reincidente, que registra más de 14 antecedentes por conductas similares, ejercía violencia física, psicológica, económica y vicaria contra su esposa, a quien incluso llegó a herir con arma blanca.

    La contundencia de estas capturas reafirma el compromiso de las autoridades de Medellín en la protección de las poblaciones más vulnerables y la judicialización de los agresores.

    Tras la pista de abusadores: Redada contra delitos sexuales en Medellín deja cinco capturas

    Foto de cortesía.

    Tras la pista de abusadores: Redada contra delitos sexuales en Medellín deja cinco capturas

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.