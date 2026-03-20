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Resumen: Más de 9.000 jóvenes iniciaron formación en la Red de Prácticas Artísticas de Medellín. Conozca cómo inscribirse y las áreas disponibles.

Música, danza y teatro: Arranca nuevo ciclo de la Red de Prácticas Artísticas en Medellín

Con una puesta en escena llena de talento y color, más de 9.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes iniciaron un nuevo ciclo de formación en la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín, un programa que fortalece el acceso al arte en todos los territorios de la ciudad.

El lanzamiento oficial se realizó en el Teatro Pablo Tobón Uribe con el espectáculo La Tierra del Sol, en el que participaron 250 jóvenes artistas que demostraron su talento en escena, marcando el inicio de la programación 2026.

Este proyecto busca promover espacios de formación en áreas como música, danza, teatro, artes plásticas y audiovisuales, permitiendo a los participantes desarrollar habilidades creativas y fortalecer sus procesos de expresión en sus comunidades.

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“El arte no solo forma artistas, también ciudadanos sensibles y comprometidos con su entorno”, destacó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, quien resaltó el impacto del programa como herramienta de transformación social.

Durante el año anterior, la Red contó con más de 10.000 participantes distribuidos en distintas áreas artísticas, consolidando su presencia en comunas y corregimientos.

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Actualmente, los procesos formativos se desarrollan en espacios como casas de la cultura, parques biblioteca, instituciones educativas y Unidades de Vida Articulada (UVA).

Además, la inversión para fortalecer este programa ha ido en aumento. En 2024 se destinaron más de $18.000 millones de pesos, cifra que creció en 2025 a más de $20.500 millones, lo que permitió ampliar la cobertura tanto en zonas urbanas como rurales.

Las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen hacer parte de esta iniciativa.

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