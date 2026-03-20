¡Qué susto! Bus escolar se habría quedado sin frenos y dejó varios niños heridos en La Estrella

Un accidente de tránsito habría dejado al menos nueve menores de edad lesionados en el municipio de La Estrella, luego de que un bús de transporte escolar, presuntamente, presentara una falla mecánica y colisionara contra otro vehículo.

El hecho se habría registrado el pasado 19 de marzo en el barrio Escobar, específicamente en la intersección de la calle 85 Sur con carrera 57B Sur, donde, según versiones preliminares, el automotor se habría quedado sin frenos, generando momentos de angustia entre la comunidad.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, en el vehículo se movilizaban nueve niños, quienes habrían resultado con golpes tras el impacto. Cinco de ellos habrían sido trasladados a un centro asistencial para una valoración más detallada, mientras que otros cuatro habrían sido atendidos en el lugar por organismos de emergencia.

Aunque el accidente habría generado gran preocupación entre los residentes del sector, hasta el momento no se reportarían víctimas fatales.

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Las autoridades de tránsito, junto con la Secretaría de Movilidad, habrían iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro. Entre las hipótesis que se analizan, se encuentra una posible falla en el sistema de frenos, aunque no se descartarían otros factores.

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