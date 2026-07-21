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Resumen: Golpe contra el oro ilegal en Antioquia. Policía y Fiscalía desarticularon una red que presuntamente legalizaba mineral extraído de manera ilícita en El Bagre mediante establecimientos de compraventa.

Cae red que lavaba dinero con oro extraído ilegalmente en El Bagre, Antioquia

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular una presunta organización dedicada a la comercialización de oro ilegal y al lavado de activos en el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

Las investigaciones establecieron que la red, al parecer, utilizaba establecimientos de compraventa para ingresar al mercado formal oro extraído de manera ilícita del río Nechí.

Según las autoridades, el mineral provenía de actividades de minería aluvial ilegal, práctica que genera graves afectaciones ambientales y fortalece las finanzas de estructuras criminales.

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Como parte de la denominada operación «Fortaleza», las autoridades realizaron cinco diligencias de allanamiento en diferentes locales comerciales, donde incautaron más de 153 gramos de oro, equipos de cómputo, teléfonos celulares, dispositivos de grabación, un arma traumática y más de $6,5 millones de pesos en efectivo.

Las autoridades señalaron que este resultado hace parte de la estrategia internacional Green Shield, una iniciativa orientada a combatir los delitos ambientales con el apoyo de cuerpos policiales de Brasil, Perú, Bolivia y Emiratos Árabes Unidos.

Finalmente, la Policía destacó que esta operación representa un golpe a las economías ilegales vinculadas a la explotación ilícita de minerales, al tiempo que contribuye a la protección de los recursos naturales y a la lucha contra las organizaciones criminales que se benefician de estas actividades.

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