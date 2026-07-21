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    Medellín acogió el empalme territorial entre el gobierno entrante y los mandatarios de Antioquia

    El futuro del Metro de la 80 y otros proyectos estratégicos estuvieron en el centro del empalme territorial.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín acogió el empalme territorial entre el gobierno entrante y los mandatarios de Antioquia
    Foto de X @FicoGutierrez.
    Medellín acogió el empalme territorial entre el gobierno entrante y los mandatarios de Antioquia

    Resumen: Jornada de Empalme en Medellín con Abelardo de la Espriella y mandatarios antioqueños para revisar finanzas e infraestructura regional.

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    La capital antioqueña fue la sede elegida para desarrollar la jornada de empalme territoral, un encuentro clave de articulación donde participaron el presidente electo Abelardo de la Espriella, el mandatario local Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Julián Rendón, ministros designados y varios alcaldes del departamento.

    El propósito central de la mesa de trabajo consistió en coordinar la hoja de ruta entre la Nación y las regiones en materias como infraestructura, seguridad y salud.

    Durante la sesión del empalme, el alcalde Gutiérrez expuso asuntos prioritarios y detalló que el Gobierno Nacional adeudaba a la ciudad $326 mil millones de pesos de vigencias futuras del año anterior y $510 mil millones del año presente para el Metro de la 80, megaproyecto que registra un avance del 52% con aportes locales superiores a $18 mil millones de pesos.

    Asimismo, se planteó el inicio de la construcción del Metrocable San Antonio de Prado para el próximo año y la colocación de equipos electromecánicos en la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo. Sobre este último punto, De la Espriella dio una instrucción directa a la ministra de Transporte entrante para acelerar las obras del proyecto.

    Lea también: Mauricio Tobón será el nuevo embajador de Colombia en México: Abelardo de la Espriella lo confirmó en Antioquia

    Por otra parte, se trataron estrategias frente a la expansión de grupos al margen de la ley, advirtiendo el presidente electo que quienes rechacen someterse a la justicia serán dados de baja.

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    Durante el inicio del empalme, el alcalde de Medellín celebró la reactivación del trabajo conjunto con el Ejecutivo a través de un mensaje en la red ‘X’ donde expresó: «Pronto cesará la horrible noche.

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