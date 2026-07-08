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Resumen: Una operación internacional permitió desarticular una red que enviaba droga al exterior utilizando mujeres como correos humanos. Nueve personas fueron capturadas.

Cayó red que enviaba droga desde Medellín al exterior usando mujeres como correos humanos

Una operación internacional permitió desarticular una red de narcotráfico que, presuntamente, utilizaba a mujeres en condición de vulnerabilidad para transportar estupefacientes ocultos en sus cuerpos hacia diferentes países de Europa, México y el Caribe.

La ofensiva, denominada ‘Operación Temis’, dejó nueve personas capturadas por orden judicial y la imputación de cargos contra otras seis que ya permanecían privadas de la libertad por otros procesos.

De acuerdo con las autoridades, la organización coordinaba sus actividades desde Antioquia y San Andrés Islas, estableciendo rutas para enviar droga a destinos como España, Alemania, Países Bajos, México y otras islas del Caribe.

Las investigaciones también permitieron establecer que las mujeres eran instrumentalizadas por la estructura criminal para transportar los estupefacientes mediante la modalidad de ocultamiento intracorporal, poniendo en riesgo su salud y su vida.

La operación fue desarrollada por la Alcaldía de Medellín, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

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Según el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, la estructura no solo operaba a nivel internacional, sino que también abastecía de droga varios centros penitenciarios del país.

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Las autoridades señalaron que algunos de sus integrantes continuaban coordinando el negocio desde establecimientos carcelarios, entre ellos la cárcel El Pedregal, además de otros penales ubicados en Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y Santander.

Durante los procedimientos fueron incautados siete teléfonos celulares, ocho cartuchos calibre 5.56, cuatro dediles con estupefacientes, dos cápsulas de aproximadamente 800 gramos destinadas al transporte intracorporal, un pasaporte, tres tiquetes aéreos con destino a México y Países Bajos, agendas contables, recibos de consignaciones, facturas de hotel, elementos para dosificar droga y un documento de identidad falso.

Los nueve capturados y las seis personas imputadas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Entretanto, las autoridades continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes y colaboradores de la organización.

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