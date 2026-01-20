Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Red de Músicas de Medellín amplió su oferta para adultos con ocho nuevos laboratorios musicales que hoy benefician a 242 participantes en la ciudad.

¡Nunca es tarde! Red de Músicas de Medellín amplía su oferta para población adulta

La Red de Músicas de Medellín dio un paso clave en su apuesta por la inclusión cultural al ampliar sus procesos formativos dirigidos a la población adulta, con la apertura de ocho nuevos laboratorios musicales, espacios pensados para personas mayores de 25 años interesadas en la exploración sonora y el aprendizaje musical sin importar su nivel previo.

Con esta ampliación, el programa alcanza un total de 13 laboratorios activos y beneficia actualmente a 242 participantes adultos, quienes hacen parte de una estrategia que busca democratizar el acceso a la música y fortalecer el tejido social desde los territorios.

La Red de Músicas de Medellín cuenta hoy con presencia en 14 escuelas, y la meta de la Alcaldía es llegar progresivamente a las 28 sedes que conforman este proyecto cultural.

Según la Secretaría de Cultura Ciudadana, la iniciativa responde a la necesidad de generar espacios de formación más flexibles y adaptados a las vivencias de la población adulta, alejándose de los modelos tradicionales y priorizando la exploración creativa, el bienestar emocional y la apropiación musical como herramientas de transformación social.

Lea también: Por «mirar a una mujer» terminaron apuñalando a un joven en Santa Cruz

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó que este avance refleja una ciudad que reconoce el talento en todas las etapas de la vida.

“Medellín es cada vez más abierta e incluyente. Aquí la cultura no pone límites de edad y se convierte en una oportunidad real para quienes desean aprender, crear y expresarse”, señaló.

Durante 2025 se fortaleció la presencia de estos laboratorios en sectores como Villatina, Villa Laura, Santa Elena, Moravia, Miraflores, Estadio, Belén Rincón y Alfonso López, consolidando una red cultural con impacto directo en las comunidades.

Más noticias de Medellín