    Por «mirar a una mujer» terminaron apuñalando a un joven en Santa Cruz

    La riña se habría presentado por los enceguecidos celos de un hombre

    Publicado por: SoloDuque

    Por «mirar a una mujer» terminaron apuñalando a un joven en Santa Cruz

    Resumen: Un grave caso de intolerancia por poco termina en tragedia durante la noche del domingo 18 de enero. Un hombre de 28 años resultó gravemente herido tras ser atacado con arma blanca en el barrio Santa Cruz, luego de una disputa que se originó, al parecer, por una mirada a una mujer en medio de una fiesta callejera.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un grave caso de intolerancia por poco termina en tragedia durante la noche del domingo 18 de enero. Un hombre de 28 años resultó gravemente herido tras ser atacado con arma blanca en el barrio Santa Cruz, luego de una disputa que se originó, al parecer, por una mirada a una mujer en medio de una fiesta callejera.

    Los hechos ocurrieron cerca de las 11:30 p.m., en un sector donde se desarrollaban varias celebraciones familiares y el consumo de licor era el denominador común.

    De los golpes al cuchillo

    Según cuentas vecinos, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de una vivienda. Al salir con la intención de visitar a su novia, pasó por el frente de otra casa donde se realizaba una fiesta; allí “le echó ojo” a una mujer que se encontraba en la celebración. Sin embargo, el novio de la joven, al percatarse de la mirada y enceguecido por los celos, se abalanzó contra el joven de 28 años propinándole varios golpes.

    No contento con la golpiza, el agresor ingresó a su casa, sacó un cuchillo y le propinó múltiples heridas a la víctima antes de refugiarse nuevamente.

    Pronóstico reservado

    La víctima fue auxiliada por vecinos y es trasladado inicialmente a un centro hospitalario del nororiente de la ciudad. Sin embargo, debido a la gravedad y profundidad de las lesiones, los médicos ordenaron su remisión inmediata a un hospital de mayor complejidad, donde permanece bajo pronóstico reservado y recibe atención especializada.

    Se presume que las autoridades ya tiene identificado al presunto agresor gracias al señalamiento de los testigos y se espera que en las próximas horas se haga efectiva su captura por tentativa de homicidio.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


