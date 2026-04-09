Desarticulan red de microtráfico: cae alias ‘Cabezón’ y otros tres delincuentes en Santa Bárbara, Antioquia

Tras un sigiloso trabajo de inteligencia que se extendió por siete meses, la Policía Nacional propinó un golpe certero a las estructuras que controlan el microtráfico en el Suroeste antioqueño.

En una operación coordinada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), las autoridades lograron la captura de cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como “Los de Jhony”, quienes mantenían el control de las rentas ilícitas en el municipio de Santa Bárbara.

La intervención, enmarcada en la estrategia institucional “Seguridad, Dignidad y Democracia”, incluyó cinco allanamientos simultáneos que permitieron desmantelar puntos clave de acopio y distribución de estupefacientes en la zona urbana de esta localidad.

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Entre los detenidos destaca la caída de alias de ‘Cabezón’, quien sería el principal coordinador de zona de la estructura criminal.

Según los expedientes judiciales, este sujeto no solo lideraba la venta de drogas, sino que cuenta con un prontuario que incluye anotaciones por homicidio, tráfico de drogas y lesiones personales.

Los implicados ahora deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Con este resultado, la fuerza pública logra debilitar las finanzas de la banda “Los de Jhony”, reduciendo significativamente su capacidad de maniobra y limitando posibles enfrentamientos con otros grupos delictivos que buscan el control de las rutas en el Suroeste.

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