Caos y tragedia en Cartagena: hinchas del Junior y del Real Cartagena armaron trifulca que dejó un muerto

Resumen: La jornada deportiva terminó en tragedia cuando violentos enfrentamientos entre facciones de las barras del Junior de Barranquilla dejaron un saldo de un joven de 22 años muerto y varios heridos en sectores como El Pozón y la Terminal de Transportes de Cartagena. Los disturbios, que incluyeron ataques con armas blancas y daños a la propiedad privada tras el partido contra Palmeiras, obligaron a la intervención de la Policía Metropolitana, resultando en 15 capturas y un llamado urgente de las autoridades locales para replantear la seguridad en los traslados de los hinchas por el Caribe.

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Lo que debía ser una jornada de pasión futbolística terminó en una tragedia que hoy enluta a la capital de Bolívar. Tras el encuentro disputado entre el Junior de Barranquilla y el Palmeiras de Brasil por la Copa Libertadores, Cartagena se convirtió en el escenario de violentos enfrentamientos entre facciones de las barras bravas, cobrando la vida de un joven de 22 años.

El origen de la tragedia

Los disturbios estallaron en la madrugada de este jueves, principalmente en sectores aledaños a la Terminal de Transportes y el barrio El Pozón. Según testigos, la tensión comenzó cuando grupos de seguidores del equipo tiburón, que regresaban desde Barranquilla hacia diferentes municipios de Bolívar, se encontraron con barristas locales, desencadenando una batalla campal con piedras, palos y armas blancas.

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Saldo fatal y daños materiales

La víctima mortal fue identificada como Kevin Andrés Espitia, quien recibió una herida de arma blanca en el tórax durante una riña multitudinaria. A pesar de ser trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, los médicos confirmaron su deceso minutos después de su ingreso.

Además del fallecimiento de Espitia, las autoridades reportaron:

3 personas heridas con lesiones de diversa gravedad.

Daños en establecimientos comerciales y vehículos particulares que se encontraban en la zona de los disturbios.

15 capturas realizadas por la Policía Metropolitana de Cartagena por alteración del orden público y porte ilegal de armas.

“Es inaceptable que el fútbol siga siendo una excusa para la violencia. Hemos dispuesto un equipo especial de investigación para dar con los responsables directos del homicidio”, declaró el Comandante de la Policía Metropolitana.

Medidas de las autoridades

La Alcaldía de Cartagena lamentó los hechos y anunció que se revisarán las medidas de seguridad para los traslados de hinchas en futuras fechas internacionales. Se contempla la implementación de ley seca en zonas críticas y un aumento del pie de fuerza en los nodos de transporte para evitar que estos “corredores de la muerte” se repitan.

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