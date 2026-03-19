¡Crueldad sin límites! Cae red internacional que organizaba peleas de perros con apuestas ilegales

Resumen: Autoridades desarticulan red internacional de peleas de perros en La Calera; 13 capturados y varios animales rescatados en operativo.

Una presunta red de peleas de perros fue desarticulada por las autoridades en zona rural de La Calera, Cundinamarca, en un operativo que dejó 13 personas capturadas y evidenció un escenario de extrema crueldad animal. Este caso de peleas de perros vuelve a encender las alarmas sobre la presencia de estructuras ilegales que operan incluso con participación internacional.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procedimiento fue liderado por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), en articulación con la Policía Nacional. Tras labores de inteligencia, las autoridades ubicaron una finca en la vereda Aurora Alta donde, al momento del allanamiento, se desarrollaban enfrentamientos entre caninos en un cuadrilátero improvisado de madera.

En el lugar fueron capturados en flagrancia nueve ciudadanos extranjeros (de Ecuador, Venezuela y República Dominicana) y cuatro colombianos, entre ellos el presunto organizador del evento y un veterinario. Según las investigaciones, los implicados habrían convocado a los asistentes mediante redes sociales y grupos cerrados, con el objetivo de promover apuestas ilegales y obtener millonarias ganancias.

Lea también: El cuerpo de Huberney García se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Durante el operativo, los uniformados rescataron 12 perros que se encontraban en condiciones críticas de salud. De estos, al menos cuatro habrían sido utilizados como “carnadas” para iniciar las peleas. Además, fueron hallados dos animales muertos con signos evidentes de violencia.

Las autoridades también evidenciaron que el lugar estaba acondicionado con sillas para espectadores, quienes, al parecer, debían pagar sumas de dinero para presenciar los combates, lo que confirmaría la existencia de un sistema clandestino de financiamiento.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los capturados los delitos de muerte animal y maltrato agravado. Todos aceptaron los cargos. Entretanto, el organizador del evento y el veterinario fueron enviados a centro carcelario, mientras que los demás continuarán vinculados al proceso judicial.

Este operativo ha sido catalogado como uno de los golpes más contundentes contra las redes de maltrato animal en el país, y abre nuevas líneas de investigación sobre posibles conexiones internacionales en este tipo de actividades ilegales.

Más noticias de Bogotá