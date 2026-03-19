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    El cuerpo de Huberney García se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Se hace un llamado a sus familiares para que se acerquen a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Huberney García se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Huberney García Castaño, de 30 años, nacido el 14 de mayo de 1995 en esta misma ciudad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Huberney García Castaño, de 30 años, nacido el 14 de mayo de 1995 en esta misma ciudad.

    El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el día 17 de marzo de 2026, donde permanece bajo custodia de la entidad correspondiente.

    Se hace un llamado a sus familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o se comuniquen a través del teléfono 604 501 24 20 en las extensiones 36202, 36204 o 36200 para recibir información y adelantar los trámites necesarios.


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