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Resumen: Autoridades capturaron a 10 presuntos integrantes de una red de heroína en Medellín que coordinaba la venta de drogas mediante llamadas y WhatsApp. El cabecilla fue enviado a prisión.

Cayó red que vendía heroína por WhatsApp en Medellín: operaba cerca de colegios y universidades

Una operación conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación y el CTI permitió desmantelar una presunta red de heroína en Medellín que operaba mediante un sistema similar a un call center para coordinar la distribución de estupefacientes en distintos sectores del Valle de Aburrá.

La denominada Operación ‘Andrómeda’ dejó como resultado la captura de 10 personas, entre ellas Iván Darío, alias ‘Iván’, señalado como el principal cabecilla de la organización criminal y uno de los mayores distribuidores de heroína en la ciudad.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura utilizaba llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y diferentes líneas de comunicación para recibir pedidos y coordinar la entrega de drogas a los consumidores.

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Además de heroína, también comercializaba metadona, una sustancia que, según las autoridades, era utilizada para mantener la dependencia de los usuarios y ampliar el negocio ilegal.

La red de heroína en Medellín tenía presencia en barrios como Manrique, Santa Cruz, Prado, Villa Hermosa, Castilla, Florencia y Caribe, además de operar en municipios cercanos como Bello, Barbosa y Girardota.

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Las autoridades indicaron que los expendios funcionaban cerca de instituciones educativas, universidades, estaciones del Metro, centros médicos y parques.

Durante 10 diligencias de allanamiento realizadas en Medellín, La Ceja e Ipiales, fueron incautadas dosis de heroína, anfetaminas, metadona, un revólver, munición, 21 celulares, computadores, una tableta electrónica y más de un millón de pesos en efectivo.

Según las autoridades, la organización estaría vinculada a estructuras criminales relacionadas con el grupo delincuencial La Terraza.

Tras las audiencias preliminares, nueve de los capturados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y una persona fue beneficiada con detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

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