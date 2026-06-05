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Resumen: El Metro de Medellín utiliza radiografías industriales y pruebas de ultrasonido para detectar fallas ocultas en la vía férrea y reforzar la seguridad de la operación de los trenes.

Metro de Medellín somete sus rieles a ‘radiografías’: así detecta fallas invisibles antes de que ocurra una emergencia

El Metro de Medellín continúa fortaleciendo sus procesos de mantenimiento y seguridad mediante la aplicación de tecnologías especializadas que permiten inspeccionar el estado interno de las piezas que conforman la vía férrea.

Entre estas herramientas se encuentran las radiografías industriales y los ensayos de ultrasonido, utilizados para identificar posibles defectos que no son visibles a simple vista.

Estas revisiones forman parte de los controles preventivos que realiza el Metro de Medellín incluso sobre componentes nuevos que ya cuentan con certificaciones de fábrica.

El objetivo es verificar su calidad antes de que sean instalados en las líneas de operación y garantizar que cumplan con los estándares exigidos para el tránsito seguro de los trenes.

Las radiografías industriales funcionan de manera similar a los exámenes médicos, permitiendo observar el interior de las piezas metálicas sin necesidad de desmontarlas o generar daños.

Gracias a esta tecnología es posible detectar microfracturas, porosidades, grietas internas o señales de fatiga en el metal que podrían convertirse en riesgos con el paso del tiempo.

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Además de estas inspecciones, la empresa realiza pruebas de ultrasonido directamente sobre los rieles y otros componentes de la infraestructura ferroviaria.

Las labores se desarrollan principalmente durante la noche, cuando concluye la operación comercial, para garantizar que la red se encuentre en óptimas condiciones antes del inicio de cada jornada.

Las piezas evaluadas son utilizadas en las líneas A y B, en la vía de enlace entre ambas y en los patios de Bello. Estas acciones hacen parte del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que se realiza sobre los 89 kilómetros de vía férrea del sistema.

Durante 2025, el Metro de Medellín destinó más de $239.000 millones a su plan anual de mantenimiento, una inversión orientada a fortalecer la seguridad operativa, la confiabilidad del servicio y la conservación de la infraestructura que moviliza diariamente a miles de usuarios en el Valle de Aburrá.

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