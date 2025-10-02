¡Oro por cuatro! Colombia deslumbra en clavados y alcanza 35 preseas sudamericanas

Colombia tuvo un espectacular inicio en la disciplina de clavados en el Sudamericano de Deportes Acuáticos que se desarrolla en Río de Janeiro, conquistando cuatro medallas de oro en la jornada inaugural.

Los campeones que subieron a lo más alto del podio fueron Nicolás Londoño, Juliana Girón, Miguel Tovar y la dupla conformada por Luciana Pinedo y Nicolás Londoño en la prueba sincronizada.

La cosecha de oros comenzó con Nicolás Londoño en la competencia de plataforma infantil Grupo C, donde se impuso con un puntaje de 295.45.

Londoño superó a los clavadistas brasileños Luiz Roncone (264.60, plata) y Rafael Shalders (239.45, bronce).

Acto seguido, Juliana Girón le dio la segunda presea dorada al país al liderar la prueba de trampolín 1 metro femenino Grupo A con 335.95 puntos.

Las brasileñas Ketlen Calazans (333.75) y Bruna Ravelli (317.75) completaron el podio.

La racha continuó con Miguel Tovar en el trampolín 3 metros masculino Grupo A, quien dominó su competencia con una ejecución que le otorgó 508.05 puntos.

Las medallas de plata y bronce fueron para los brasileños Gabriel Perdigao (440.60) y Victor Molin (419.05).

Finalmente, la jornada cerró con broche de oro en la competencia de plataforma sincronizada mixta infantil Grupo C, donde la dupla de Luciana Pinedo y Nicolás Londoño se proclamó campeona con un total de 225.84 unidades.

De esta forma, Londoño alcanzó su segundo oro del día. El equipo brasileño fue segundo con 220.17 y el venezolano tercero con 183.63.

Tras los resultados, el entrenador nacional de clavados, Óscar Urrea, manifestó su satisfacción: “Estamos contentos, hicimos muy buenas presentaciones en las diferentes categorías que competimos. Nuestro objetivo es mantenernos enfocados día a día”.

Con estas cuatro victorias, Colombia alcanzó las 35 preseas en el certamen, que también incluye a otras disciplinas acuáticas.

Otros resultados

En las competencias de polo acuático, el equipo masculino debutó con doble victoria, superando 16−10 a Chile y 30−3 a Uruguay.

Por su parte, el equipo femenino cayó 7−16 en su debut ante Brasil y, en su segundo partido, perdió 3−4 en penaltis contra Argentina tras un empate a 13 anotaciones.

La participación colombiana en clavados continuará este miércoles, 1 de octubre, con Luciana Pinedo y María Giraldo en la plataforma femenina (Grupo C), Juliana Girón en el trampolín 3 metros (Grupo A) y Miguel Tovar en el trampolín 1 metro.

