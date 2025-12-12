Motociclista falleció y señalan a un agente de tránsito como culpable en Cali

Resumen: La muerte de un motociclista durante un operativo de tránsito en Cali desató indignación y acusaciones de abuso de autoridad. La familia exige justicia y la Personería pide medidas urgentes.
La muerte de Brayan Steven, de 28 años, desató una fuerte ola de rechazo en Cali luego de un confuso operativo de tránsito registrado el pasado 10 de diciembre en el barrio Tequendama.
La familia de la víctima asegura que el caso constituye un posible abuso de autoridad por parte de un agente de tránsito, quien ya fue retirado temporalmente de sus labores mientras avanzan las investigaciones.
Según testigos, el joven habría intentado evadir un puesto de control, lo que generó una persecución por parte del funcionario.
Versiones iniciales señalan que presuntamente el agente habría golpeado al motociclista cuando este ya se encontraba en el piso, herido y sin posibilidad de defenderse.
Un video grabado por vecinos muestra el momento posterior al impacto: el funcionario aparece hablando por celular, mientras dos motocicletas yacían sobre la vía.
La familia difundió una grabación en redes sociales pidiendo justicia y denunciando que el procedimiento fue desproporcionado. Su prima, Lina Yusti, afirmó que Brayan era padre y esposo, y reprochó que “ninguna falta de tránsito justifica arrebatarle la vida a alguien”.
La Personería de Cali rechazó lo ocurrido y recordó que desde hace meses había alertado sobre posibles tragedias si no se tomaban medidas estructurales frente al actuar de algunos agentes.
La Secretaría de Movilidad, por su parte, expresó condolencias y aseguró que garantizará transparencia en la investigación.
El hecho ocurre en medio de un panorama de alta conflictividad entre motociclistas y agentes de tránsito: en lo que va del año, se han registrado cerca de 70 agresiones contra funcionarios en Cali.
