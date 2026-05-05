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Resumen: Capturan en Medellín a siete personas por explotación sexual de menores con conexiones internacionales.

Capturan en Medellín a siete personas por explotación sexual de menores con conexiones internacionales

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional y la Homeland Security Investigations (HSI), tras varios meses de investigación, logró la desarticulación de una estructura criminal dedicada a la explotación sexual de menores en Medellín.

El operativo terminó con la judicialización de siete personas señaladas de participar en la captación y abuso de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con las autoridades, los procesados habrían contactado a menores en diferentes sectores de la ciudad, en varios casos pertenecientes a su círculo cercano o residentes de los mismos barrios.

Posteriormente, eran engañados y utilizados para la producción de material con contenido sexual, el cual habría sido comercializado mediante plataformas digitales con contactos internacionales, configurando un grave caso de explotación menores.

Entre los judicializados se encuentra un ciudadano extranjero, quien, según el expediente, se acercaba a instituciones educativas para ofrecer dinero a los menores a cambio de acompañarlo. Las autoridades indicaron que los montos ofrecidos variaban dependiendo de las circunstancias.

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La investigación permitió establecer que el material era distribuido a través de aplicaciones de mensajería instantánea, lo que facilitaba su circulación fuera del país con fines económicos.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los siete implicados mientras avanza el proceso judicial.

De manera paralela, los menores identificados como víctimas de la explotación sexual fueron puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de restablecer sus derechos y brindar acompañamiento integral.

Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas a esta red.

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