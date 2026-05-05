Resumen: Medellín reporta más de 50 capturados por agresiones a servidores públicos en lo que va del 2026

Medellín supera los 50 capturados por agresiones a servidores públicos en lo que va del 2026

Las autoridades de Medellín reportaron que en lo corrido de 2026 ya se han registrado 59 personas capturadas por casos de agresión a servidores públicos, en hechos que involucran ataques contra policías, agentes de tránsito y otros funcionarios.

El balance fue entregado por la Alcaldía de Medellín, a través del secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, quien reiteró la postura institucional frente a este tipo de conductas.

Según indicó, existe una política de cero tolerancia frente a cualquier agresión funcionarios, con acciones inmediatas de judicialización.

“La autoridad se respeta y la ley se cumple”, afirmó el funcionario, al tiempo que insistió en que no solo se rechazan estos hechos, sino que también se solicita a las autoridades actuar “con todo el peso de la ley” ante cada caso reportado.

Villa Mejía también hizo énfasis en que, así como se exige transparencia y legalidad por parte de los funcionarios públicos, se espera de la ciudadanía respeto hacia quienes ejercen labores de control y servicio.

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De acuerdo con la información entregada, varios de estos casos han estado relacionados con intentos de asonada y agresiones en medio de procedimientos operativos en vía pública. Frente a esto, la alcaldía aseguró que se han reforzado las intervenciones en territorio, especialmente en zonas donde se han presentado estos episodios.

El secretario agregó que la presencia institucional se mantiene activa y que, en paralelo, se garantiza que cualquier funcionario que incurra en irregularidades también sea investigado. “Si hay un funcionario que obra mal, que le caiga todo el peso de la ley”, puntualizó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar la labor de los servidores públicos, al considerar que su función está orientada a proteger los intereses colectivos y la convivencia en la ciudad.

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