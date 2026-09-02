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    ¡Feminicidio en Caucasia! Cayó hombre señalado por la muerte de Dayana

    Las autoridades avanzaron en la investigación y ya hay un capturado por el caso. Esto es lo que se conoce sobre el feminicidio en Caucasia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Feminicidio en Caucasia! Cayó hombre señalado por la muerte de Dayana
    Foto de Policía Nacional.
    ¡Feminicidio en Caucasia! Cayó hombre señalado por la muerte de Dayana

    Resumen: Un hombre de 34 años fue capturado por orden judicial por un presunto feminicidio en Caucasia. La víctima, Dayana Rodríguez Bohórquez, tenía 24 años.

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    Un hombre de 34 años fue capturado por orden judicial como presunto responsable de un feminicidio en Caucasia, ocurrido el pasado 21 de agosto en zona rural de este municipio del Bajo Cauca antioqueño. La víctima fue identificada como Dayana, de 24 años.

    De acuerdo con la información recopilada por las autoridades durante la investigación, el hecho se presentó en la vereda Villa del Socorro, donde la mujer habría resultado gravemente herida en medio de una discusión de pareja. Posteriormente, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

    Las indagaciones adelantadas por la Policía Nacional en Antioquia establecieron, de manera preliminar, que la agresión estaría relacionada con un episodio de celos.

    En medio de la discusión, el hombre habría utilizado un objeto contundente, específicamente un tubo metálico, con el que presuntamente golpeó a la víctima en la cabeza.

    Tras las labores investigativas y de recolección de información, las autoridades lograron identificar al señalado y materializar su captura mediante una orden judicial. El procedimiento hace parte de las acciones adelantadas para esclarecer el feminicidio y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la joven.

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    El capturado quedó a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por el delito que se le atribuye. Las autoridades recordaron que el hombre mantiene la presunción de inocencia y que será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad dentro del proceso.

    La Policía señaló que este resultado busca avanzar en el esclarecimiento del feminicidio en Caucasia y reforzar las acciones para prevenir las violencias contra las mujeres y proteger la vida en el Bajo Cauca antioqueño.

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