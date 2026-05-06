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Resumen: Autoridades capturan red dedicada a robos de turistas en El Poblado, Medellín. Operativo impacta zonas como Parque Lleras.

Les tenían la cacería montada a turistas en El Poblado: sujetos atracaban simulando portar armas

Una estructura criminal señalada de cometer atracos contra turistas en uno de los sectores más visitados de Medellín fue desarticulada en un operativo conjunto entre autoridades locales y organismos de seguridad.

El procedimiento permitió la captura de cuatro personas mediante órdenes judiciales, quienes estarían vinculadas a una red dedicada al hurto sistemático de visitantes extranjeros. Según las autoridades, estos robos se venían registrando de manera recurrente en áreas como parques y corredores de alta circulación, generando preocupación por la seguridad en la ciudad.

La investigación, que se extendió por varios meses, permitió establecer un patrón de comportamiento delictivo. Los implicados seleccionaban a sus víctimas, y aprovechavan condiciones como poca iluminación o espacios con menor vigilancia. Posteriormente, utilizaban armas de fuego y elementos cortantes para intimidar y cometer los delitos.

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Para estructurar el caso, se recopilaron más de veinte denuncias formales, decenas de testimonios y material audiovisual, además de análisis georreferenciados que facilitaron la identificación de los presuntos responsables. Este trabajo articulado entre instituciones permitió avanzar en la judicialización de los capturados.

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De acuerdo con información oficial, los detenidos presentan antecedentes por diversos delitos, lo que evidenciaría su participación en actividades criminales reiteradas.

Las autoridades indicaron que estos resultados hacen parte de una estrategia para recuperar la seguridad en zonas de alta afluencia turística y mejorar la percepción internacional de Medellín.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y deberán responder por cargos relacionados con concierto para delinquir y hurto agravado.

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