Resumen: Polémica en Medellín por la libertad de un agresor que atacó a una trabajadora de hotel. El alcalde cuestionó la decisión judicial.

‘Casi la mata y lo dejaron libre’: Fico Gutiérrez cuestiona la libertad del agresor de una empleada de hotel en Medellín

El caso del agresor involucrado en un violento ataque contra una empleada de un hotel en Medellín sigue generando controversia, luego de que el alcalde Fico Gutiérrez expresara públicamente su desacuerdo con la decisión judicial que permitió su libertad bajo condiciones.

El mandatario cuestionó que, pese a la gravedad de los hechos, el implicado no permanezca privado de la libertad.

Según lo expuesto por el alcalde, el hombre había sido capturado tras la agresión y posteriormente presentado ante las autoridades competentes. En ese proceso, la Fiscalía imputó cargos y solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario. Sin embargo, un juez determinó otorgarle libertad condicional con restricciones, lo que desató críticas desde la administración local.

El mandatario manifestó que, aunque respeta las decisiones judiciales, considera que la medida no corresponde con la magnitud del ataque.

“Con el debido respeto, no puedo estar de acuerdo. El sistema legal debe ser reformado. Las garantías deben ser para los ciudadanos y para las víctimas y no para los delincuentes y victimarios”, indicó en X.

En sus declaraciones, insistió en que el agresor representaría un riesgo para la sociedad, especialmente para las mujeres, y advirtió sobre la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema judicial en este tipo de casos.

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El hecho que originó la polémica ocurrió en un hotel de la ciudad, cuando una empleada fue atacada por un huésped tras negarse a ingresar a su habitación. De acuerdo con la información conocida, el hombre descendió posteriormente al área de recepción, donde habría agredido a la empleada de forma física y verbal, generando indignación entre la ciudadanía.

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Las autoridades confirmaron que el señalado es de nacionalidad colombiana, desmintiendo versiones iniciales que indicaban que se trataba de un extranjero.

Desde la Alcaldía se reiteró el acompañamiento institucional a la mujer afectada, mientras que el caso continúa en manos de las autoridades judiciales.

Como Alcalde de Medellín y como ciudadano, no puedo estar de acuerdo en que este tipo que fue capturado por violencia en contra de una de nuestras mujeres, haya quedado en libertad.

Casi la mata. Es evidente el peligro que este tipo representa para la sociedad y para nuestras… https://t.co/jCu998JDAG — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 6, 2026

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