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Resumen: Once personas fueron capturadas en una operación internacional que desarticuló una red de abuso sexual infantil con víctimas de entre 10 meses y 13 años en Medellín. Entre los agresores había familiares directos de los menores.

¡Vendían a sus propios hijos por dólares! Cae red de explotación sexual infantil que transmitía abusos desde Medellín

Una operación de alcance internacional desarticuló en Medellín una estructura criminal dedicada a la explotación sexual infantil, cuyos tentáculos llegaban hasta territorio estadounidense.

El operativo, conocido como ‘Operación Alpha MASI’, arrojó 11 personas detenidas y el rescate de varios menores de edad que habían sido víctimas de actos descritos por las autoridades como de extrema crueldad.

Las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 10 meses y los 13 años de edad, fueron halladas en condición de vulnerabilidad total.

Lo que resultó aún más perturbador para los investigadores fue constatar que entre quienes las agredían figuraban personas de su núcleo familiar más cercano: madres, tías, primas y conocidas que traicionaron el vínculo de confianza que debían proteger.

De los 11 capturados, siete fueron detenidos en Medellín, entre ellos un ciudadano mexicano, tres en distintas ciudades de Estados Unidos y uno en Cartagena.

Los siete aprehendidos en la capital antioqueña ya fueron enviados a prisión con medida de aseguramiento intramural, y enfrentan cargos que incluyen pornografía infantil agravada, proxenetismo agravado, acceso carnal violento y utilización de menores para la comisión de delitos.

Así cayó la red de explotación sexual infantil

La red operaba a través de plataformas digitales cifradas y transmisiones en vivo, mediante las cuales ofrecía contenido de abuso sexual a consumidores extranjeros que pagaban por ello.

Según las autoridades, los ingresos generados por esta actividad criminal superaron los 63 mil dólares, equivalentes a aproximadamente $227 millones de pesos colombianos.

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La investigación tomó cuatro meses y se activó luego de que agentes federales en Estados Unidos detectaran material con víctimas colombianas.

Desde ese punto, un trabajo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y agencias como el Homeland Security Investigations (HSI) permitió rastrear los movimientos financieros y tecnológicos que condujeron hasta los responsables en Colombia.

El alcalde Federico Gutiérrez tomó la vocería del anuncio y no ocultó su indignación.

«El lugar más inseguro de los niños no puede ser su propio hogar», señaló el mandatario, quien además hizo un llamado a gobernantes de todo el mundo a unirse en la lucha contra este tipo de delitos.

Gutiérrez subrayó que ningún avance en infraestructura o movilidad tiene valor si la sociedad falla en proteger a sus menores.

Con este operativo, el número de extranjeros capturados en Colombia por delitos relacionados con abuso y explotación sexual infantil desde 2024 asciende a 31. De ellos, nueve ya cuentan con condena en firme: siete dictadas por cortes federales en Estados Unidos y dos en el sistema judicial colombiano.

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