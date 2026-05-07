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Resumen: Los fanáticos no tendrán que esperar mucho. Tal como lo confirmó la artista, la canción estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo martes 14 de mayo de 2026.

¡El Mundial ya tiene ritmo con Shakira! «Dai Dai», la canción oficial

Minuto30.com .- ¡La espera ha terminado y la reina indiscutible de las Copas del Mundo está de regreso! A través de sus redes sociales, la superestrella colombiana Shakira acaba de paralizar al mundo del fútbol y la música al anunciar oficialmente el lanzamiento del himno para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bajo el título de «Dai Dai», la barranquillera promete poner a bailar al planeta entero, esta vez en una colaboración explosiva con el gigante del afrobeats nigeriano, Burna Boy.

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Un anuncio monumental desde el Maracaná

Con un mensaje lleno de energía publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Shakira desató la locura de sus millones de seguidores al confirmar la noticia:

«From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! @burnaboy» (Desde el Estadio Maracaná, aquí está «Dai Dai», la Canción Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Próximamente el 14/5. ¡Estamos listos!).

Aunque el Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el anuncio realizado desde el mítico estadio Maracaná en Brasil le añade un toque de magia futbolística y una expectativa gigante al lanzamiento, anticipando quizás un video musical épico grabado en este templo del fútbol.

¿Cuándo se estrena «Dai Dai»?

Los fanáticos no tendrán que esperar mucho. Tal como lo confirmó la artista, la canción estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo martes 14 de mayo de 2026.

La fusión entre los característicos ritmos latinos y pop de Shakira con el vibrante estilo y la voz de Burna Boy perfila a «Dai Dai» como un éxito global instantáneo, diseñado para unir culturas, celebrar la diversidad y encender las tribunas.

El legado mundialista de Shakira

Con este nuevo lanzamiento, la colombiana consolida su título como la voz más icónica e importante en la historia reciente de los mundiales. Esta será su cuarta gran participación musical vinculada al máximo evento de la FIFA:

2006 (Alemania): Hips Don’t Lie (Bamboo Version)

2010 (Sudáfrica): Waka Waka (This Time for Africa) – Considerada la canción de un Mundial más exitosa de todos los tiempos.

2014 (Brasil): La La La (Brazil 2014)

2026 (EE. UU., México y Canadá): Dai Dai ¡El mundo entero ya cuenta los días para escuchar el nuevo ritmo que acompañará la fiebre mundialista de 2026!