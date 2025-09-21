Resumen: La Fiscalía logró la condena de Teresa Jaramillo, alias ‘La Tía’, una articuladora de la red de corrupción del ‘Clan del Golfo’ que pagaba a miembros de la fuerza pública por información confidencial. La mujer fue sentenciada a 4 años y 15 días de prisión, mientras que otros implicados, incluyendo a su hijo, también fueron condenados por su participación en la red.

Red de corrupción del Clan del Golfo: alias ‘La Tía’ y cómplices reciben condena por sobornos a militares

La Fiscalía General de la Nación ha logrado la condena de Teresa Jaramillo, alias ‘La Tía’, una figura clave en la red de corrupción del ‘Clan del Golfo’ en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar. Mediante un preacuerdo, Jaramillo aceptó su participación en una red que pagaba a miembros de la fuerza pública a cambio de información confidencial.

Un juez penal especializado la condenó a 4 años y 15 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

Según la investigación, la mujer articulaba a un grupo de personas encargado de contactar a militares y sobornarlos para obtener detalles sobre los movimientos de las tropas y las operaciones en contra de la subestructura Arístides Mesa Páez del ‘Clan del Golfo’.

Por estos mismos hechos, la justicia también ha condenado a otros implicados: el cabo primero retirado del Ejército Nacional, Juan David Caicedo, quien, por órdenes de alias ‘La Tía’, ofreció $100 millones a un oficial; y Daniel Henao, junto con Luis Fernando Zapata, hijo de la sentenciada, quienes entregaron $25 millones a otro uniformado en Medellín, entre octubre de 2024 y enero de 2025.