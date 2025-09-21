¡Guerra abierta contra las disidencias! Ofrecen millonaria recompensa por terroristas del Frente 36

Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció una "arremetida terrorista" del Frente 36 de las disidencias de las Farc en los municipios de Amalfi y Anorí. En un llamado a la ciudadanía, el mandatario ofreció una recompensa de hasta $20 millones por cada terrorista delatado, e instó a la población a colaborar con la Fuerza Pública para combatir el crimen.

Los municipios del Nordeste antioqueño, especialmente Amalfi y Anorí, enfrentan una creciente arremetida de las disidencias del frente 36 de las Farc, lideradas por alias Calarcá, según informó el gobernador Andrés Julián Rendón.

En un mensaje dirigido a los habitantes de la zona, el mandatario hizo un llamado a la calma y a la colaboración con las autoridades: “El terror se vence con determinación, sin permitir que el miedo que nos quieren sembrar nos paralice. Colaboremos con la Fuerza Pública. Uds saben quiénes son. Sólo con su apoyo, nos los quitamos de encima”, expresó Rendón.

La Gobernación de Antioquia, a través de sus canales oficiales, recordó que ofrece recompensas de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de estos terroristas.

Asimismo, el gobernador resaltó el compromiso de los antioqueños con la seguridad y la labor de los uniformados: “A los Soldados y Policías saben que cuentan con el respaldo y cariño de los Antioqueños. Apelamos a su valor y decisión para combatir el crimen”, afirmó.

Con estas medidas, las autoridades buscan fortalecer la seguridad en la región y animar a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva que pueda poner en riesgo la tranquilidad de los municipios del Nordeste antioqueño.